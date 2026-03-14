Danas gradski derbi na Tušnju: Tuzla City protiv Slobode

U okviru 14. kola WWIN Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine danas se igra gradski derbi između FK Tuzla City i FK Sloboda Tuzla. Utakmica će biti odigrana na stadionu Tušanj, a u taboru „crveno-crnih“ vjeruju da bi upravo ovaj susret mogao označiti dobar početak proljetnog dijela prvenstva.

Trener Slobode istakao je da je ekipa dobro radila tokom pripremnog perioda u kojem je odigrano nekoliko kontrolnih utakmica, te da tim u ovom trenutku izgleda stabilnije i konkurentnije nego u prvom dijelu sezone.

Šef stručnog štaba Denis Karić je naglasio da od svojih igrača očekuje ozbiljan pristup i kvalitetnu igru protiv gradskog rivala.

„Mislim da smo jači i bolji nego u prvom dijelu sezone. Očekujem dobru i kvalitetnu utakmicu i, naravno, očekujem pobjedu“, kazao je Karić.

Dodao je i da prijelazni rok još nije završen, te da postoji mogućnost dolaska još jednog ili dva igrača koji bi dodatno pojačali konkurenciju u ekipi.

Prema njegovim riječima, cilj stručnog štaba i igrača je da u nastavku prvenstva osvoje što više bodova i postepeno izgrade stabilan i konkurentan tim.

Današnji gradski derbi na Tušnju trebao bi donijeti zanimljiv duel dva tuzlanska kluba, a navijači očekuju borbenu i neizvjesnu utakmicu na startu proljetnog dijela sezone.