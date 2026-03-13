Sloboda najavila gradski derbi s Tuzla Cityjem: Očekujemo pobjedu

Uoči utakmice 14. kola WWIN Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine između FK Tuzla City i FK Sloboda Tuzla, u prostorijama tuzlanskog kluba održana je konferencija za medije na kojoj su se novinarima obratili šef stručnog štaba Denis Karić i prvotimac Mirzad Mehanović.

Trener Slobode istakao je da je ekipa dobro radila tokom pripremnog perioda, u kojem je odigrano nekoliko kontrolnih utakmica, te da tim trenutno izgleda bolje i konkurentnije nego u prvom dijelu sezone.

“Mislim da smo jači i bolji nego u prvom dijelu sezone. Očekujem dobru i kvalitetnu utakmicu i, normalno, očekujem pobjedu”, rekao je Karić.

Dodao je da prijelazni rok još nije završen i da postoji mogućnost dolaska još jednog ili dva igrača koji bi dodatno pojačali konkurenciju u ekipi.

Karić je naglasio da će ekipa svakoj utakmici pristupati maksimalno ozbiljno, s ciljem osvajanja što većeg broja bodova i izgradnje stabilnog i konkurentnog tima.

U ime igrača medijima se obratio Mirzad Mehanović koji je istakao da u svlačionici vlada dobra atmosfera i velika želja da se proljetni dio prvenstva započne pobjedom.

“U fudbalu se stvari mijenjaju iz dana u dan. Ako krenemo s pobjedom i uhvatimo dobar niz, mnogo toga se može brzo okrenuti. Svjesni smo situacije na tabeli, ali vjerujemo da kvalitetnim radom, dobrim partijama i zajedništvom možemo napraviti pozitivan niz”, poručio je Mehanović.

Gradski derbi 14. kola između Tuzla Cityja i Slobode na rasporedu je narednog vikenda, a u taboru “crveno-crnih” vjeruju da bi dobar rezultat mogao biti važan početak proljetnog dijela sezone.