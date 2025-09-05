Na Tušnju klasik: Sloboda dočekuje Čelik, Husić najavljuje Premijer ligu

Sutra u 18 sati na Tušnju nas očekuje pravi fudbalski klasik- Sloboda protiv Čelika. Crveno-crni ekipu iz Zenice dočekuju spremni. FIFA je ukinula zabranu registracije igrača za FK Sloboda tako da će navijači konačno moći vidjeti svoj tim u punom sjaju.

„Ono što je vrlo bitno je da napokon nakon dužeg vremena, nakon faktički dva mjeseca pripremanja, naša ekipa je sutra na terenu u punom sastavu. Što se tiče igračkog kadra, ove dvije, tri sedmice, naša ekipa je bila u nekom momentumu, dobro je radila kroz pripremni period i tri sedmice nismo imali faktički utakmicu. Sutra je derbi utakmica, nema nikakvog alibija, tu se mora naći dodatni motiv i moramo na sve moguće načine dati do znanja da smo mi sutra domaćini i da želimo da bodovi ostaju na Tušnju”, rekao je Igor Janković, šef Stručnog štaba FK Sloboda.

Atmosfera u svlačionici je dobra, a raspoloženje pred derbi dodatno podiže povratak ekipe u puni sastav. Igrači ističu da su spremni odgovoriti na sve izazove, a posebno naglašavaju važnost podrške s tribina.

„Ja bih iskoristio ovu priliku da pozovem sve navijače da budu naš 12. igrač jer u ovom trenutku su nam veoma potrebni. Mi smo kao i uvijek spremni, odradili smo dobre treninge po preporuci šefa i mislim da bi sutra bilo najbolje da izađemo i pokažemo ono zbog čega smo tu i zbog čega mi držimo ovaj grb na dresu“, rekao je Ajdin Beganović, igrač FK Sloboda.

Iz uprave stižu i jasne poruke o ambicijama. Predsjednik Azmir Husić naglasio je da Sloboda ide po prvo mjesto i povratak u Premijer ligu, a naredne sedmice crveno-crni će predstaviti pojačanje koje će, kako su naveli, biti iznenađenje za sve ljubitelje fudbala.

„Ja sigurno sad kao predsjednik kluba najavljujem borbu za Premijer ligu. Kao predsjednik prije sam imao priliku dva puta da ulazim Premijer ligu i oba pokušaja su bila „iz prve“. Tako da sad sigurno i našim konkurentima, a i javnosti kažem- bit ćemo prvi. Mislim da ćemo sljedeće sedmice predstaviti jedno pojačanje koje će biti iznenađenje za sve“, govori Azmir Husić, predsjednik UO FK Sloboda.

Da li će to biti napadač koji Jankoviću nedostaje u timu, nisu željeli otkriti. No, govoreći o igračkom kadru i nedostatku „klasičnog napadača“, Janković je dodao da postoje rješenja unutar tima.

„U ovom trenutku mi imamo igrače koji mogu pokriti te pozicije koji su kroz pripremni period izgledali jako dobro, ali slažem se da bi mi bile slatke muke, da bih volio sigurno da imam još bar jednog klasičnog napadača da nam može, ako ništa drugo, napraviti dodatnu konkurenciju timu”, kaže Janković.

Dok stručni štab govori o sportskim izazovima i nedostatku pravog napadača, iz klupskih kancelarija stižu poruke o finansijskoj stabilizaciji. Račun Tuzlaka još uvijek je blokiran, ali uprava je ovoga puta imala i pozitivne vijesti- obaveze za prošlu sezonu su zatvorene, bez novih dugovanja.

„Ono što smo uspjeli da uradimo je da riješimo negdje oko 360.000 blokada od strane igrača koje smo uredno izmirili, negdje oko 110.000 dobavljača koji su nas isto održali na blokadi i obaveza prema igračima koji nisu ušli u sudski ispor, ali su imali dugovanja od Slobode negdje oko 600.000. Tako da smo mi ukupno od maja pa do prošlog petka, izvršili negdje blizu milion i nešto hiljada obaveza“, naglašava Husić.

Nakon turbulentnog perioda, Sloboda sada pred punim Tušnjem želi potvrditi da se vraća u stari ritam. Navijačima je poslana jasna poruka- ekipi je potrebna podrška sa tribina, jer samo zajedno mogu doći do cilja.