Federalni parlament o pitanjima mladih

Tematsku sjednicu o pitanjima mladih u Federaciji Bosne i Hercegovine sazvala je za sutra u Sarajevu odgovarajuća komisija u Federalnom parlamentu.

Prema službenoj najavi, sjednica će biti posvećena ključnim temama kao što su zapošljavanje i stambeno zbrinjavanje mladih, obrazovanje, zdravstvena zaštita, sigurnosni izazovi i ulaganje sistema radi unapređenja uslova za egzistenciju mlade populacije u domovini.

Cilj je konstruktivan dijalog institucija, organizacija mladih i stručne javnosti radi zajedničkih preporuka za unapređenje sistemske politike prema mladima.

Oficijelno formulisana tema ove sjednice je „Mladi i sigurnost: izazovi i odgovori u savremenom društvu“, a organizator je Komisija Predstavničkog doma za pitanja mladih.

Bit će održana u sjedištu Federalnog parlamenta gdje će se organizatori i drugi učesnici obratiti i novinarima.