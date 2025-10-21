Federalni parlament o pitanjima mladih

Nedžida Sprečaković
Tematsku sjednicu o pitanjima mladih u Federaciji Bosne i Hercegovine sazvala je za sutra u Sarajevu odgovarajuća komisija u Federalnom parlamentu.
Tematsku sjednicu o pitanjima mladih u Federaciji Bosne i Hercegovine sazvala je za sutra u Sarajevu odgovarajuća komisija u Federalnom parlamentu.

Tematsku sjednicu o pitanjima mladih u Federaciji Bosne i Hercegovine sazvala je za sutra u Sarajevu odgovarajuća komisija u Federalnom parlamentu.

Prema službenoj najavi, sjednica će biti posvećena ključnim temama kao što su zapošljavanje i stambeno zbrinjavanje mladih, obrazovanje, zdravstvena zaštita, sigurnosni izazovi i ulaganje sistema radi unapređenja uslova za egzistenciju mlade populacije u domovini.

Cilj je konstruktivan dijalog institucija, organizacija mladih i stručne javnosti radi zajedničkih preporuka za unapređenje sistemske politike prema mladima.

Oficijelno formulisana tema ove sjednice je „Mladi i sigurnost: izazovi i odgovori u savremenom društvu“, a organizator je Komisija Predstavničkog doma za pitanja mladih.

Bit će održana u sjedištu Federalnog parlamenta gdje će se organizatori i drugi učesnici obratiti i novinarima.

