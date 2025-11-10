Federalni zastupnik prešao u SDA: Mirza Batalović napustio NES

RTV SLON

Federalni zastupnik prof. dr. Mirza Batalović napustio je Narodni evropski savez (NES) i pristupio Stranci demokratske akcije. Pristupanje je danas ozvaničeno u novim prostorijama Kantonalne organizacije SDA Sarajevo.

Bataloviću su dobrodošlicu izrazili predsjednik Kantonalne organizacije SDA Sarajevo Faruk Kapidžić, članica Izvršnog odbora Sebija Izetbegović i predsjednik Općinske organizacije SDA Stari Grad Dženan Selimbegović.

Predsjednik Kapidžić tom prilikom je istakao da SDA jača kroz dolazak novih članova koji imaju profesionalni kredibilitet i lični integritet, te koji politiku vide kao prostor za djelovanje u javnom interesu.

Prof. dr. Mirza Batalović vanredni je profesor i šef Odsjeka za elektroenergetiku na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a u Parlamentu Federacije BiH obavlja mandat zastupnika izabranog s liste NES-a.

