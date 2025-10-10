Federalni zavod PIO zapošljava 40 novih radnika

Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je javni oglas za prijem novih zaposlenika na ukupno 40 radnih mjesta u različitim organizacionim jedinicama širom Federacije BiH. Oglas je objavljen 8. oktobra 2025. godine, a odnosi se na prijem radnika na neodređeno vrijeme u više kantonalnih i područnih službi, uključujući Mostar, Sarajevo, Tuzlu, Zenicu, Bihać, Orašje, Goražde, Travnik, Ljubuški, Livno, Kalesiju, Čapljinu i Konjic.

Federalni zavod PIO traži kandidate različitih stručnih profila, od visokoobrazovanih pravnika i ekonomista do referenata, kurira i spremača. Među otvorenim pozicijama nalaze se stručni saradnici za finansije, matične evidencije i administrativne poslove, kao i više pozicija u područnim uredima širom zemlje.

Uslovi za svako radno mjesto navedeni su u Javnom oglasu, a uključuju opće i posebne kriterije kao što su državljanstvo BiH, zdravstvena sposobnost i odgovarajući nivo obrazovanja. Prijave se mogu slati poštom ili predati lično, a rok za prijavu je osam dana od posljednje objave oglasa.

Detalje oglasa i spisak svih radnih mjesta kandidati mogu pročitati na linku.