Od 1. marta besplatna uvjerenja iz MIO/PIO, ukinuta naplata svih potvrda iz matične evidencije

Jasmina Ibrahimović
Penzioneri - penzije - čekovi
Foto: Federalni zavod PIO/MIO Ček penzionerski

Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje na sjednici održanoj 25. februara stavio je van snage Odluku o visini naknade za korištenje podataka matične evidencije, čime od 1. marta prestaje naplata svih uvjerenja koja izdaje ovaj zavod.

Kako je saopćeno iz Federalnog zavoda MIO/PIO, od 1. marta uvjerenja i potvrde o podacima registriranim u matičnoj evidenciji izdavat će se bez naknade, na zahtjev osiguranika i korisnika penzije.

Iz Zavoda navode da se ukidanjem naknade dodatno potvrđuje javna i socijalna funkcija institucije, jača povjerenje korisnika u sistem penzionog i invalidskog osiguranja te omogućava brži i jednostavniji pristup podacima bez finansijskih prepreka, posebno kada je riječ o ostvarivanju prava iz obaveznog osiguranja.

Naglašavaju da će osiguranicima biti olakšan uvid u podatke o ostvarenom penzijskom stažu i redovnoj uplati doprinosa, što ujedno predstavlja i vid kontrole zakonitog postupanja poslodavaca, odnosno provjere uredne uplate doprinosa.

Odlukom se ukida naplata svih uvjerenja koja izdaje Zavod, uključujući i uvjerenja o visini penzije, što će imati poseban značaj za korisnike kojima se penzija isplaćuje u inostranstvo.

Zahtjev za izdavanje uvjerenja ili potvrde podnosi se pisanim putem, lično ili preko punomoćnika, a dokument se može preuzeti u svim ispostavama Zavoda. Uvjerenje se izdaje istog dana kada je podnesen pisani zahtjev u službenim prostorijama Zavoda, a najkasnije u roku od pet dana, u skladu sa Zakonom o matičnoj evidenciji o osiguranicima, obveznicima uplate doprinosa i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Od 1. marta bez naknade će se izdavati, između ostalog, uvjerenja o podacima iz matične evidencije osiguranika, potvrde da osoba nije registrirana u evidenciji, uvjerenja o visini penzije, podaci o uplaćenim ili neuplaćenim doprinosima, ispis zaposlenika kod poslodavca te druge potvrde i ovjere u vezi s podacima iz matične evidencije.

