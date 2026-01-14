Znate li za porodičnu penziju, evo ko ima pravo i sa koliko godina života

Znate li za porodičnu penziju, ona u Federaciji Bosne i Hercegovine predstavlja pravo iz sistema penzijskog i invalidskog osiguranja i uređena je Zakonom o PIO MIO, a ostvaruje se nakon smrti osiguranika ili korisnika penzije koji je ispunjavao zakonske uslove.

Ko ima pravo na porodičnu penziju?

Pravo na porodičnu penziju ne pripada automatski svima, već samo članovima porodice koji ispunjavaju propisane kriterije. Osnovno pravilo je da se porodična penzija može ostvariti ako je preminuli bio korisnik starosne ili invalidske penzije ili je do smrti ispunjavao uslove da je ostvari.

Djeca su najčešći korisnici porodične penzije. Dijete ima pravo na porodičnu penziju do navršenih 15 godina života. Ako nakon toga nastavi redovno školovanje, pravo se produžava sve do završetka školovanja, ali najduže do navršene 26 godine života. U slučaju da je dijete prije 15 godine života postalo potpuno nesposobno za samostalan život i rad, porodična penzija mu pripada i nakon te dobi, dokle god ta nesposobnost traje. Ovo pravo ne odnosi se samo na rođenu djecu, već i na usvojenu djecu, pastorčad i drugu djecu koju je preminuli izdržavao.

Bračni drug također može ostvariti pravo na porodičnu penziju, ali uz određene uslove. Udovica stiče pravo ako je u trenutku smrti supruga imala najmanje 50 godina života. Ako u tom trenutku nije imala te godine, može steći pravo i kasnije, kada navrši tu starosnu granicu. Pravo postoji i ako je postala potpuno nesposobna za rad u propisanom roku nakon smrti supruga ili ako se brine o djeci koja imaju pravo na porodičnu penziju. Kod udovca su uslovi slični, s tim da je starosna granica viša i iznosi 60 godina života.

Pravo na porodičnu penziju može imati i razvedeni bračni drug, ali samo ako mu je sudskom presudom bilo priznato pravo na izdržavanje od preminulog. Isto važi i za vanbračnog partnera, pod uslovom da je postojanje vanbračne zajednice i pravo na izdržavanje pravno dokazano.

U određenim slučajevima, pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti i roditelji preminulog osiguranika, ali samo ako su bili izdržavani od njega i ako ispunjavaju propisane uslove u pogledu godina života ili radne sposobnosti.

Visina porodične penzije ne isplaćuje se u punom iznosu penzije koju je primao ili bi primao preminuli. Ona zavisi od broja članova porodice koji ostvaruju to pravo. Ako pravo koristi jedan član porodice, isplaćuje se dio te penzije, a ako ima više članova, ukupni procenat se povećava i dijeli između njih.

Za ostvarivanje ovog prava potrebno je podnijeti zahtjev Fondu PIO MIO uz odgovarajuću dokumentaciju, a pravo se priznaje od dana ispunjavanja uslova, u skladu sa zakonom.