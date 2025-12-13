Naknada troškova sahrane se širi, više neće biti vezana samo za porodicu

Naknada troškova sahrane jedna je od tema koje su se našle u fokusu najavljenih izmjena Zakona o PIO MIO Federacije BiH. Prema najavama, pravo koje je do sada bilo strogo ograničeno, trebalo bi biti značajno prošireno.

Kako je pravo na naknadu troškova sahrane uređeno danas

Prema važećem Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH, pravo na naknadu troškova sahrane ostvaruje se nakon smrti korisnika penzije ili osiguranika. Ovo pravo je do sada bilo vezano gotovo isključivo za članove uže porodice, prvenstveno bračnog partnera i djecu, odnosno osobe koje su po zakonu imale status porodičnih korisnika prava iz PIO sistema.

U praksi, to je značilo da čak i u situacijama kada troškove sahrane snose druge osobe, poput rodbine koja ne spada u uži porodični krug, prijatelja ili trećih lica, oni nisu mogli ostvariti pravo na naknadu. Visina naknade je bila definisana internim pravilima Zavoda PIO MIO, a zahtjev se morao podnijeti uz propisanu dokumentaciju i u određenom roku.

Šta donose najavljene izmjene zakona

Prema najavi izmjena Zakona o PIO MIO Federacije BiH, pravo na naknadu troškova sahrane više neće biti ograničeno samo na članove uže porodice. Umjesto toga, pravo bi pripadalo svima koji su stvarno snosili troškove sahrane, bez obzira na srodstvo ili porodični status.

Predviđeno je i da visina naknade bude jasno definisana zakonom i to u iznosu prosječne penzije isplaćene u mjesecu koji je prethodio smrti korisnika. Na ovaj način bi se, prema obrazloženju predlagača, ispravila dugogodišnja nepravda i olakšao položaj građana koji su preuzimali obavezu organizacije i finansiranja sahrane, a nisu imali formalno pravo na povrat dijela troškova.