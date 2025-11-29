ANALIZIRAMO: kolike su danas penzije, šta su očekivanja penzionera, a šta je realnost?

Donosimo analizu koja objašnjava kolike su danas penzije u FBiH, šta penzioneri očekuju, šta donosi nacrt novog zakona i šta je realnost ako se zakon ne usvoji.

Kolike su danas penzije u Federaciji BiH

Najniža penzija trenutno iznosi 599 KM, zajamčena je oko 715 KM, prosječna penzija kreće se oko 760 KM. U praksi to znači da je veliki broj penzionera ostao u zoni skromnog standarda, posebno oni koji već godinama primaju najniže iznose.

Šta penzioneri traže i kakva su očekivanja

Rast cijena hrane, režija i osnovnih potrepština doveo je do toga da penzioneri sve glasnije ukazuju na potrebu hitnog povećanja najnižih primanja. Očekuju promjene koje bi osigurale da iznos penzije prati realne životne troškove, a ne samo statističke pokazatelje. Njihovi zahtjevi najčešće se odnose na povećanje minimalne penzije i uvođenje pravednije raspodjele, kako bi se smanjio jaz između onih koji primaju 599 KM i onih čija penzija prelazi hiljadu maraka.

Šta predviđa nacrt izmjena zakona i zašto izaziva podjele

U pripremi se nalazi nacrt izmjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji predviđa drugačiju raspodjelu. Prema tom prijedlogu najniža penzija bila bi povećana na oko 700 KM, što bi donijelo olakšanje desetinama hiljada korisnika. Međutim, istovremeno bi penzije ostvarene sa samo 15 godina staža bile manje nego sada, jer bi se novi model jače oslanjao na dužinu staža i uplaćene doprinose. Ovakav pristup otvorio je rasprave o tome da li je sistem pravedniji ili će dovesti do novih nejednakosti.

Kolike su šanse da novi zakon bude usvojen

Iako je nacrt tehnički pripremljen mala je vjerovatnoća da će biti usvojen do kraja godine. Nedostatak političke saglasnosti, finansijska neizvjesnost i potreba za dodatnim analizama značajno usporavaju proces. Prelazak na novi model zahtijevao bi više vremena i usklađivanje budžetskih obaveza, pa je realno očekivati da se odluka odgodi.

Šta slijedi naredne godine ako zakon ne bude usvojen

Ako do usvajanja ne dođe, ostaje isti sistem kao i sada. To znači da će iznosi penzija biti zadržani u postojećim okvirima, uz redovno usklađivanje koje se očekuje u proljeće. Visina usklađivanja zavisi od rasta prosječne plaće i indeksa potrošačkih cijena, zbog čega penzioneri mogu očekivati određeno povećanje, ali ne i promjene koje bi bitno poboljšale njihov standard. U tom slučaju kolike su danas penzije ostaće okvir u kojem će penzioneri živjeti i narednih mjeseci, bez reforme koja bi unijela veće pomake.

