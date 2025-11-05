Federalno ministarstvo razvoja seli na novu lokaciju

Federalno ministarstvo razvoja seli na novu lokaciju u Mostaru, a zbog prebacivanja serverske i informatičke opreme internet stranica i povezane elektronske usluge biće privremeno nedostupne. Iz Ministarstva navode da je u toku tehnički proces relokacije opreme te mole građane za razumijevanje i strpljenje dok ne bude završen.

O ponovnoj uspostavi redovnog online rada javnost će biti blagovremeno obaviještena. Do tada, svi zahtjevi, dopisi i prateća dokumentacija trebaju se upućivati na novu adresu: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, ulica Huse Maslića bb, ugao sa ulicom Braće Fejića, 88000 Mostar.

Naglašeno je da se preseljenje provodi kako bi se osigurali bolje tehničke mogućnosti i uslovi rada, a privremeni prekid online servisa rezultat je sigurnosnih i tehničkih procedura vezanih za prenos digitalnih sistema. Ministarstvo ističe da je cilj osigurati da sve usluge budu ponovo dostupne u najkraćem mogućem roku.

