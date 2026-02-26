Film Glavonja oborio rekorde gledanosti: Više od 12.800 gledatelja u prvom vikendu

Dječji film Glavonja u prvom vikendu prikazivanja pogledalo je 12.844 gledatelja širom Hrvatske, čime je ostvario četvrto najbolje kino otvaranje hrvatskog dječjeg dugometražnog igranog filma do sada. Zapažen rezultat ostvaren je i u Bosni i Hercegovini, gdje je film u prvim danima prikazivanja privukao 1.583 gledatelja, što predstavlja najbolje kino otvaranje jednog hrvatskog dječjeg filma na tom tržištu.

Riječ je o čudesnoj filmskoj avanturi koja spaja elemente dječje detektivske priče s temama prijateljstva, zajedništva i prihvaćanja različitosti. Film prati desetogodišnju Alisu i njenog starijeg brata Milana, koji svijet doživljava na poseban način. U društvu trojice dječaka detektiva kreću u potragu za misteriozno nestalim roditeljima, a njihova potraga prerasta u nadrealnu i napetu pustolovinu.

Milanova jedinstvena perspektiva pokazuje se ključnom u razotkrivanju misterija, dok se kroz niz zagonetki, neočekivanih obrta i humornih situacija gradi snažna priča o razumijevanju i prihvatanju različitosti.

Jedan od mladih glumaca, Martin Pišlar, najavljujući film ističe da je riječ o avanturi punoj tajni i potrage, u kojoj djeca često nadmudre odrasle, ali i nauče koliko je važno držati se zajedno.

Glavne uloge tumače Marta Mihanović kao Alisa, Maks Kleončić kao Milan, te Mark Spiridonović, Martin Pišlar i Andrija Lamot u ulogama malih detektiva. Uloge odraslih likova povjerene su poznatim glumcima iz Hrvatske, Slovenije i Slovačke, među kojima su Judita Franković Brdar, Borko Perić, Dražen Čuček i drugi.

Redateljica Marina Andree Škop navodi da je cilj filma bio kroz stiliziranu i pomalo otkačenu priču posijati sjeme empatije i razumijevanja kod mladih gledatelja, te im pružiti iskustvo koje će dugo pamtiti. Prema njenim riječima, srž filma je jednostavna poruka da djeca, kada se udruže, mogu učiniti velike stvari.

Film Glavonja već u prvom vikendu pokazao je da domaća dječja produkcija ima svoju publiku, te da priče o hrabrosti, prijateljstvu i drugačijem pogledu na svijet i dalje pronalaze put do gledatelja