Formira se radna grupa za status profesionalnih vozača iz Zapadnog Balkana u šengenskoj zoni

Radna grupa zadužena za rješavanje pitanja profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana trebala bi zasjedati u srijedu, dok transportne kompanije u međuvremenu pripremaju konkretne prijedloge rješenja.

Na sastancima održanim prošle sedmice u Briselu dogovoreno je da se razgovori o statusu prevoznika u šengenskoj zoni nastave na tehničkom nivou i da se formira posebna radna grupa. U njen rad bit će uključeni predstavnici ministarstava vanjskih poslova, prometa i komunikacija, kao i sigurnosti Bosne i Hercegovine. Portparol Evropske komisije Markus Lammert poručio je da su evropske institucije upoznate sa zabrinutošću transportnih operatera iz regiona.

Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto naveo je da za sada nema brzog ni konkretnog rješenja, te da je formiranje radne grupe trenutno jedini opipljiv korak.

Nakon toga reagovao je Konzorcijum Logistika BiH, koji je ministru uputio dopis uz kritiku da izostaje suštinski institucionalni angažman, te da se komunikacija prečesto svodi na simbolične poteze i objave na društvenim mrežama. Od Vijeća ministara BiH zatraženo je hitno izjašnjenje o kontaktima i stavovima prema Evropskoj komisiji. Ipak, iz Konzorcijuma poručuju da pomaci postoje i da se rješenje ne može očekivati preko noći.

Među prijedlozima koji su dostavljeni navodi se potreba da se državama članicama upute smjernice prema kojima kontrolni organi ne bi privodili niti deportovali vozače, nego pokretali kontrolne protokole. Kao privremeno tehničko rješenje predloženo je i posebno tumačenje statusa profesionalnih vozača kao prekograničnih radnika, uz mogućnost da prelaze granicu na različitim prijelazima i da se pravilo boravka 90/180 dana ne primjenjuje na isti način, uz odgovarajuću dokumentaciju.

Predloženo je i korištenje Registra profesionalnih vozača Zapadnog Balkana, putem kojeg bi kontrolne službe mogle odmah provjeriti status vozača, čime bi se izbjegavale dodatne provjere dužine boravka. Teretni transport bi se u tom slučaju tretirao odvojeno od klasičnog boravka u šengenskom prostoru, a za vozače kod kojih se utvrdi prekoračenje perioda boravka predviđena je naknadna dostava dokaza.

Direktor Transportne zajednice Matej Zakonjšek izjavio je da je Sekretarijat prenio sve primjedbe i zabrinutosti u vezi s primjenom pravila 90/180 Evropskoj komisiji, te podsjetio da je tokom prošle godine organizovano više sastanaka na ovu temu. Početkom februara održan je i online susret s ministrima iz regiona i visokim zvaničnicima Evropske komisije, gdje su razmatrane praktične posljedice graničnih procedura i mogući modeli ublažavanja. Prema njegovim riječima, pitanje je sada dio formalnog i kontinuiranog dijaloga s evropskim institucijama, dok Transportna zajednica ima ulogu posrednika u tom procesu.