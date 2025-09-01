Forto poručio: Problem Šengena rješiv tek ulaskom BiH u EU ili regionalnom inicijativom

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je danas da se zahtjev domaćih prevoznika, okupljenih u Konzorcij Logistika BiH, koji se odnosi na ograničenja boravka vozača u Evropskoj uniji, može riješiti tek kada BiH postane članica EU ili kroz regionalnu inicijativu u kojoj bi učestvovale sve zemlje zapadnog Balkana.

Na konferenciji za novinare u Sarajevu, povodom protesta koji se od jutros održavaju širom BiH, Forto je kazao da je Ministarstvo do sada realizovalo 11 od 17 zahtjeva prevoznika, dok je za pet pokrenuta procedura i očekuje njihovo rješavanje u narednih 45 dana.

Istakao je da pitanje Šengena, na kojem prevoznici posebno insistiraju, nije u nadležnosti Ministarstva prometa, već sigurnosnih struktura EU i ministarstava unutrašnjih poslova zemalja članica. „Pravila Šengena jasno propisuju da se u EU može boraviti 90 dana unutar 180 dana, što stavlja naše prevoznike u neravnopravan položaj u odnosu na konkurenciju iz EU“, naglasio je Forto.

Dodao je da su inicijativu za zajednički regionalni nastup po ovom pitanju već potpisale sve države zapadnog Balkana, uključujući i BiH. „Zajedno s Konzorcijem Logistika potpisali smo uputu prema bh. institucijama i međunarodnim partnerima kako bi se ova tema adresirala na pravi način“, rekao je ministar.

Podsjetio je da piloti, željeznički i brodski prijevoznici nisu obuhvaćeni šengenskim ograničenjima, dok kamionski vozači jesu, što je, prema njegovim riječima, rezultat političkih odluka unutar EU.

Forto je poručio da podržava svaki protest koji je u skladu sa zakonom, ali je naglasio da informacije da su sve policijske agencije u BiH bile obaviještene o današnjim blokadama nisu tačne.

Bosanskohercegovački prevoznici od jutros u 6 sati blokiraju ključne putne pravce i carinske terminale. Protesti, koje su nazvali „Protest do ispunjenja zahtjeva“, usmjereni su na borbu protiv diskriminacije vozača u EU, izmjene pravilnika Ministarstva komunikacija i prometa BiH, te finansijsko rasterećenje kroz povrat 50 posto akciza i popuste na putarine. Među zahtjevima je i ubrzanje rada graničnih prelaza, inspekcija i carinskih procedura, kako bi se izbjegla višesatna čekanja.