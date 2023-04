/FOTO/Organizacija demobilisanih boraca Tuzle obilježila Dan Armije RBiH

U organizaciji ODB-a Tuzla te još nekolicine boračkih udruženja, danas je na spomen kompleksu na Slanoj Banji obilježen 15. april, Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine. Obilježavanje je počelo polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježja, nastavljeno je defileom ratnih zastava Armije a program obilježavanja je završen prigodnim programom i obraćanjima umirovljenih generala, boraca te predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti Tuzle i Tuzlanskog kantona.

Dobrodošlicu na 31. rođendan Armije prisutnima je poželio predsjednik ODB Grada Tuzle Mirza Ahmić koji je kazao kako je ovo dan koji bivši borci obilježavaju sa puno pažnje i poštovanja.

Prigodan referat i sjećanje na nastajanje, stasavanje i sve pobjede Armije pročitao je Edin Haračić-Klej koji je između ostalog u svom referatu kazao kako je Armije nastala od patriota, radnika, seljaka i inetelektualaca kao produkt prkosa i inata bosanskog da se odbrani ono što pripada svim građanima Bosne i Hercegovine a to je mir, stabilnost, suverenitet i teritorijalni integritet naše domovine.

„Uveli su nam embargo na oružje pod izgovorom da bi to bilo previše oružja u Bosni a da su pri tome nijemo posmatrali kako nas skoro pa goloruke napada u to vrijeme velika vojna sila. To je dodatno probudilo inat golorukog naroda pa smo se branili lovačkim puškama i improvizovanim oružjima. Ali korak po korak i dan po dan smo odolijevali, branili se i odbranili, kasnije osvajali, zarobljavali i gradili najplemenitiju Armiju na svijetu koja je i zvanično osnovana 15. aprila 1992. godine sa svim svojim formacijama“, kazao je između ostalog Edin Haračić.

Prisutnima su se na ovom skupu kratko obratili i umirovljeni generali Armije BiH Sead Delić i Anđelko Makar.

“Hvala Bogu pa smo i borcima Armije pa smo ostali svoji na svome, odbranili smo domovinu a sada je na mladim generacijama da se za njeno ljepše sutra bore naukom, znanjem i mudrošću. Ovo je prelijepa zemlja u kojoj ima mjesta za sve dobronamjerne ljude kakvom smo je i mi bivši borci u odbrani domovine i zamišljali“- kazao je umirovljeni general Sead Delić.

„Jedinstvo svih građana, posebno Tuzle je doprinijelo da se odbranimo i dođemo do slobode. Danas nam je više nego ikad ponovo potrebno jedinstvo a ne podjele kako bi izgradili zemlju po mjeri svih njenih naroda“, kazao je ovom prilikom Anđelko Makar, bivši načelnik štaba ¸2. Korpusa Armije BiH.

Zapažen doprinos u obilježavanju ovog značajnog datuma dali su i učenici i nastavno osoblje OŠ Jala koji su svojim horskim izvedbama i recitacijama u velikoj mjeri uljepšali 31. rođendan Armije Republike Bosne i Hercegovine.