Fox News: Sastanak Putina i Trumpa 11. augusta

Sastanak ruskog i američkog predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa mogao bi biti održan 11. augusta, potencijalno u Rimu – javio je Fox News pozivajući se na izvore.

Ipak, jedan izvor je izjavio za TASS da Rim kao mjesto održavanja ne dolazi u obzir.

– Ne Evropa. Evropa neće odgovarati kao mjesto sastanka – rekao je izvor.

Ruski predsjednički savjetnik Jurij Ušakov saopćio je jučer da su se Moskva i Washington dogovorili o sastanku čelnika u predstojećim danima. Strane ciljaju na sljedeću sedmicu za sastanak, ali tačan datum samita bit će određen na temelju rezultata priprema.

Plan za samit došao je nakon posjete posebnog američkog izaslanika Stevena Witkoffa Moskvi 6. augusta, gdje je razgovarao s ruskim čelnikom oko tri sata, prenosi ruska državna novinska agencija TASS.