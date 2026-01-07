Frank Ilett se nije ošišao 459 dana, i neće dok Man. United ne pobijedi pet utakmica zaredom

Adin Jusufović
Frank Illet, united

Kada je 5. oktobra 2024. godine Frank Ilett putem Instagrama poručio da se neće ošišati sve dok Manchester United ne ostvari pet uzastopnih pobjeda, malo ko je očekivao da će njegova kosa postati globalna atrakcija.

U tom trenutku, izazov je djelovao bezazleno, ali se s vremenom pretvorio u simbol loše forme slavnog kluba.

Petnaest mjeseci kasnije, s kosom koju je sve teže održavati i sa kojom svakodnevnica postaje sve teža, Ilett se kroz humor osvrće na situaciju, priznajući da postoji realna mogućnost da se nikada više ni ne ošiša.

Razlog tome je jednostavan: Manchester United i sezonu i pol kasnije ne može da ostvari pet uzastopnih pobjeda. Premier liga je na polovini takmičarske sezone, a u posljednjem prvenstvenom kolu, Đavoli su remizirali protiv Leedsa, tima koji se nalazi na 16. mjestu na tabeli.

Obilježavajući 459 dana bez šišanja, Frank je još jednom poslao navijačku poruku, nadajući se da će njegov United ostvariti pobjedu.

