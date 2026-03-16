Sloboda u 15. kolu Prve lige FBiH protiv Radnika

Jasmina Ibrahimović
Foto: FK Sloboda

Fudbaleri Slobode u nedjelju u 15:30 sati na Stadion Tušanj igraju utakmicu 15. kola Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine protiv ekipe FK Radnik Hadžići.

Sloboda u ovaj meč ulazi sa sedme pozicije na tabeli i 20 osvojenih bodova nakon 14 odigranih utakmica. Tuzlanski tim ostvario je šest pobjeda, dva remija i šest poraza, uz gol-razliku 17:17.

Ekipa Radnika iz Hadžića trenutno zauzima 11. mjesto na tabeli sa 16 bodova. U dosadašnjem dijelu prvenstva imaju četiri pobjede, četiri remija i šest poraza, uz gol-razliku 17:23.

Na vrhu tabele nalazi se NK Čelik Zenica sa 30 bodova, dok slijede NK Travnik sa 27 i NK TOŠK Tešanj sa 26 bodova.

Predstojeći duel na Tušnju važan je za oba tima u borbi za bolji plasman u nastavku prvenstva.

