Fudbaleri Slobode poraženi u Tešnju

RTV SLON
Foto: FK Sloboda

U okviru 13. kola WWin Prve lige FBiH, fudbaleri Slobode su poraženi u Tešnju s minimalnim rezultatom.

Crveno-crni su na stadionu Luke odmjerili snage s ekipom TOŠK-a, a rezultat je na kraju bio 1:0 za domaću ekipu. Gol za ekipu TOŠK-a u 14. minuti postigao je Hegić.

Tokom utakmice bilo je dosta prilika na obje strane, međutim ekipa TOŠK-a je iskoristila svoju šansu i postigla jedini pogodak na ovom meču.

Na tabeli Čelik je i dalje prvi sa 26 bodova i utakmicom manje, a onda slijede TOŠK i Travnik, također sa po 26 bodova, ali i lošijom gol-razlikom u odnosu na Zeničane.

