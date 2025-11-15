Fudbaleri Slobode sutra protiv TOŠK-a

U zadnjem, jesenje dijelu sezone, u okviru 13. kola WWin Prve lige FBiH, fudbaleri Slobode gostuju u Tešnju. Crveno-crni će na stadionu Luke odmjeriti snage s ekipom TOŠK-a.

Susret je zakazan za nedjelju, 16. novembar, s početkom u 13:30 sati, a svi navijači koji neće biti na tribinama moći će utakmicu pratiti uživo putem MYTV-a.

Tim iz Tuzle u Tešanj putuje s jasnom ambicijom – pobjedom zaključiti prvi dio sezone. Duel protiv TOŠK-a ujedno će biti prilika da crveno-crni potvrde dobre igre iz prethodnih kola.