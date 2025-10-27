Fudbalerke ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla ostvarile sjajan vikend, ubjedljive pobjede seniorki i omladinki

Fudbalerke ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla imale su izuzetno uspješan vikend, obilježen odličnim rezultatima i u seniorskoj i u omladinskoj selekciji.

Na stadionu u Mramoru seniorke su u okviru novog kola ostvarile impresivnu pobjedu nad ekipom ŽNK Brotnjo Čitluk, savladavši gošće rezultatom 17:0 (8:0). Tuzlanke su tokom cijelog susreta imale potpunu kontrolu igre, stvarale brojne prilike i pokazale visoku efikasnost pred golom protivnika. Trener i stručni štab ističu da je ova pobjeda rezultat kvalitetnog rada i napretka ekipe, koja je sve sigurnija u svojoj igri.
Iz kluba su se zahvalili ekipi Brotnja na fer i korektnom odnosu, te najavili da se sada fokusiraju na novi izazov – derbi protiv Intera iz Posušja koji se igra narednog vikenda.

Uspješan vikend zaokružile su i mlade fudbalerke ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla, koje su u Zavidovićima odigrale posljednji krug prvog dijela sezone. U-15 selekcija ostvarila je dvije pobjede – prvo protiv ŽFK Fortune Živinice rezultatom 3:0, a zatim i protiv domaće ekipe ŽNK Krivaja Zavidovići sa 3:1.

Ove pobjede potvrđuju da se u tuzlanskom klubu predano radi i u mlađim kategorijama, gdje mlade igračice iz sedmice u sedmicu pokazuju veliki napredak, timski duh i želju za uspjehom.

