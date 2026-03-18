FUP upozorio građane na prevare putem Vibera

Adin Jusufović
fup, prevare
Foto: FENA
Federalna uprava policije (FUP) upozorila je građane na sve češće prevare koje se odvijaju putem aplikacije Viber, a iza kojih stoje nepoznate osobe koje zloupotrebljavaju tuđe identitete.

Iz FUP-a navode da su u proteklim danima evidentirane brojne prijave, te apeliraju na građane da budu posebno oprezni kako bi zaštitili svoju imovinu i lične podatke.

Prema informacijama policije, prevaranti najprije preuzimaju fotografije sa društvenih mreža, a zatim uz njih otvaraju lažne Viber profile. Nakon toga stupaju u kontakt s porodicom, prijateljima ili drugim bliskim osobama žrtve, predstavljajući se kao neko koga poznaju.

U porukama najčešće traže hitnu novčanu pomoć, pravdajući to navodnim zdravstvenim problemima, potrebom za liječenjem ili poteškoćama s bankovnim računom.

Iz Federalne uprave policije ističu da njihovi službenici, zajedno s nadležnim tužilaštvima, provode intenzivne aktivnosti s ciljem rasvjetljavanja ovih krivičnih djela.

