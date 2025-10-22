GO SDP Tuzla: Sigurnost u gradu mora biti trajni prioritet

Nedžida Sprečaković
SDP Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine
Foto: Ilustrativna fotografija saoćenja za javnost SDP-a

Klub SDP BiH u Gradskom vijeću Tuzla smatra u saopćenju za medije je istakao da sigurnost građana i zaštita javne imovine zahtijevaju sistematski pristup i kontinuiranu saradnju svih institucija.

“Posebno pohvaljujemo profesionalan i efikasan rad pripadnika MUP-a TK, PU TUZLA, koji svakodnevno doprinose očuvanju javnog reda i mira, a obzirom na teške uslove i kapacitete sa kojima se suočavaju” – navodi se u saopćenju.

Na jučerašnjoj sjednici Klub SDP predložio je niz konkretnih mjera:

  • pojačano prisustvo policije u večernjim satima na Slanoj Banji, u parkovima i školskim zonama,
  • proširenje sistema video-nadzora,
  • hitnu sanaciju oštećene javne imovine,
  • jačanje preventivnih i edukativnih aktivnosti s mladima, te ponovno aktiviranje Psihološkog savjetovališta za mlade
  • veću odgovornost roditelja i porodice,
  • te formiranje Savjeta za sigurnost zajednice kao trajnog tijela za praćenje i koordinaciju sigurnosnih politika.

Tuzla nije grad u vanrednoj situaciji, ali jeste grad koji odgovorno i zajednički reaguje na svaki izazov. Sigurnost naše zajednice ostaje zajednički zadatak svih – institucija, građana i porodice, stav je Gradskog odbora SDP-a Tuzla.

