Grad Tuzla objavio novi poziv za subvencioniranje stambenih kredita mladima

Grad Tuzla objavio je Drugi javni oglas za dodjelu novčanih sredstava namijenjenih subvencioniranju kamata mladima koji rješavaju svoje stambeno pitanje.

Oglas je objavila Prvostepena komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate, imenovana rješenjem gradonačelnika broj 02/04-A-4190-2026 od 23. marta 2026. godine.

Sredstva će biti dodijeljena iz preostalog iznosa nakon provedenog prvog javnog oglasa, a osigurana su u Budžetu Grada Tuzla za 2026. godinu.

Rok za podnošenje prijava je 30. juli 2026. godine, dok se tekst javnog oglasa i prateća dokumentacija mogu preuzeti na službenoj internet stranici Grada Tuzle klikom OVDJE