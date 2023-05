Građani Tuzle pozivaju se na oprez zbog mogućnosti poplava i klizišta

Obilne padavine najavljene za naredne dane predstavljaju opasnost od mogućnosti pokretanja ili reaktivacije klizišta na području Tuzle. Upaljen je i žuti meteoalarm zbog očekivanih udara vjetra od 40 do 50 km/H. Sve nadležne gradske službe su u pripravnosti, a građanima koji žive u blizini vodotoka i dijelovima grada koji su podložni klizanju terena sugeriše se oprez.

“Prema podacima sa terena, mi još uvijek nemamo dojava ni o izlijevanju vodotoka iz svojih korita niti o aktiviranju klizišta, no naše sve službe su aktivne tokom 24 sata” ističe Mirela Uljić, pomoćnica gradonačelnika za civilnu zaštitu Grada Tuzla

Opasnost od poplava predstavljaju bujični vodotoci, a većinom su prirodno malog proticajnog profila. Grad Tuzla posljednji pet godina izdvaja značajna sredstva za njihovo čišćenje, međutim zbog zarasle vegetacije, nanosa, nemara građana, gradnje neleganih mostovnih prilaza i stambenih objekata, oni su glavni uzrok plavljenja.

“Svi vodotoci ne u Tuzli, već u regiji su bujičnog karaktera. To znači da omjer onih prosječnih ili malih voda ili ovih velikih, koji se dešavaju kod malo trajnijih i intenzivnijih oborina su 1 na prema 1000, znači velikom brzinom dolazi do povećanja vode, do podizanja nivoa vode u vodotoku, do velike brzine uslijed takvog bujičnog tečenja” kaže Mirela Uljić, pomoćnica gradonačelnika za civilnu zaštitu Grada Tuzla

Tuzla je nažalost, jedna od najugroženijih lokalnih zajednica s aspekta klizišta, a od 2014. godine registrovano je više od 2000.

“Svako klizište može se aktivirati i da nema nikakvih oborina, naravno veće količine oborina u svakom slučaju predstavljaju povećan rizik od njegove aktivacije” ističe Mirela Uljić, pomoćnica gradonačelnika za civilnu zaštitu Grada Tuzla

Iz Službe civilne zaštite Grada Tuzle apeluju na građane da ukoliko primijete pomjeranje tla ili izlijevanje vodotoka pozovu vatrogasce ili Operativni centar Civilne zaštite na brojeve telefona 123 i 121 koji su dostupni tokom 24 sata.