Građanske žalbe na rad policije: Odbor analizirao šest slučajeva

Selma Jatić
Odbor za žalbe građana razmatrao devet pritužbi na rad policijskih službenika

Odbor za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH na posljednjoj sjednici analizirao je šest pritužbi koje se odnose na postupanje policijskih službenika na državnom nivou. Uz svaku žalbu razmotreni su i izvještaji o internim istragama koje su provele nadležne policijske agencije.

Kada je riječ o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA), Odbor je jednu zaprimljenu žalbu ocijenio kao neosnovanu. Isti zaključak donesen je i za pritužbu na rad službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Četiri preostale žalbe odnosile su se na postupanje policijskih službenika Granične policije BiH koje su također na osnovu izvedenih dokaza, ocijenjene kao neosnovane.

