Odbor za žalbe građana razmatrao devet pritužbi na rad policijskih službenika

Na sjednici Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrano je devet žalbi koje su građani podnijeli zbog postupanja policijskih službenika. Uz svaki predmet razmotreni su i izvještaji o preliminarnim provjerama i internim istragama nadležnih policijskih agencija.

Jedan od predmeta odnosio se na postupanje policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH. Odbor je usvojio izvještaj o provedenoj provjeri i zatražio da mu se dostavi informacija o tome kako je u ovom slučaju postupilo Tužilaštvo BiH.

Preostalih osam žalbi bilo je povezano s radom policijskih službenika Granične policije BiH. Odbor je utvrdio da je jedna žalba osnovana, te je protiv odgovornog službenika pokrenut disciplinski postupak. Za ostalih sedam žalbi ocijenjeno je da nema dovoljno dokaza za dalje postupanje.

Uoči sjednice, delegacija Odbora – zamjenik predsjednika Vjekoslav Vuković te članovi Hana Korać i Tihomir Marinčić – posjetila je Direkciju za koordinaciju policijskih tijela BiH u okviru planskih aktivnosti. Tom prilikom održan je sastanak s direktorom Enesom Karićem i njegovim zamjenicima Đurom Kneževićem i Goranom Amidžićem.

Razgovaralo se o dosadašnjoj saradnji, predmetima koje je Odbor razmatrao, te o iskustvima u vezi sa žalbama građana. Direktor Karić predstavio je trenutne aktivnosti Direkcije, s posebnim osvrtom na jačanje kadrovskih i tehničkih kapaciteta, te ulogu Direkcije u sigurnosnom sistemu BiH.

Vjekoslav Vuković izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i naglasio očekivanje da će Direkcija i u narednom periodu nastaviti djelovati profesionalno i odgovorno, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.