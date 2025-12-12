Predstavnički dom PSBiH naložio isplatu duga BHRT-a

Ali Huremović
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je zaključke kojima se nalaže rješavanje finansijskih problema Javnog servisa BHRT, uključujući isplatu duga prema Elektroprivredi Bosne i Hercegovine i „Sarajevo gasu“ u ukupnom iznosu od 1.655.000 konvertibilnih maraka.

Jednim od usvojenih zaključaka zaduženo je Vijeće ministara BiH da iz tekuće rezerve budžeta institucija Bosne i Hercegovine osigura sredstva za izmirenje navedenih obaveza BHRT-a, kako bi se spriječilo dalje ugrožavanje rada javnog emitera.

Drugi zaključak odnosi se na Regulatornu agenciju za komunikacije Bosne i Hercegovine, od koje se traži da, u što kraćem roku, u parlamentarnu proceduru dostavi Prijedlog odluke o visini RTV takse, što se smatra jednim od ključnih koraka za stabilizaciju finansijskog poslovanja BHRT-a.

Ovi zaključci doneseni su u okviru rasprave o poslovanju Javnog servisa, a zastupnici su upozorili da je dugogodišnja finansijska nestabilnost BHRT-a ozbiljna prijetnja opstanku javnog emitera na državnom nivou.

Na istoj sjednici Predstavnički dom usvojio je i Prijedlog zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije u BiH, kojim se uređuje uspostava tržišta električne energije i berze u Bosni i Hercegovini, te nekoliko poslaničkih inicijativa koje se odnose na transparentnost rada Vijeća ministara BiH i olakšavanje pasoških kontrola za državljane BiH na aerodromima.

