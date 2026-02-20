GV Tuzla razmatra novu odluku o komunalnim taksama, poseban fokus na igre na sreću

GV Tuzla na narednoj sjednici razmatrat će prijedlog nove odluke o komunalnim taksama, kojom se detaljno uređuju obveznici, vrste taksi, način obračuna, rokovi plaćanja, nadzor te prekršajne sankcije.

Predloženi dokument precizira podjelu nadležnosti između gradske uprave i Porezne uprave Federacije BiH, uz poseban fokus na djelatnosti iz oblasti igara na sreću. Komunalnu taksu, prema prijedlogu, plaćaju pravna i fizička lica koja na području Tuzle koriste određena prava, postavljaju uređaje ili obavljaju djelatnosti za koje je propisana obaveza plaćanja.

Obuhvaćeni su priređivači zabavnih igara poput računara, konzola, flipera i bilijara, korisnici aparata za posebne igre na sreću, vlasnici i zakupci prostora u kojima se organizuju klasične i posebne igre, ugostitelji s muzikom uživo, organizatori komercijalnih koncerata, kao i subjekti koji postavljaju bankomate i druge samouslužne uređaje, uključujući kafemate, parkomate i slične aparate. U slučaju da je za istu taksu prijavljeno više obveznika, odgovornost je solidarna.

Sektor igara na sreću tretiran je kroz tri segmenta: zabavne igre bez mogućnosti novčanog dobitka, aparate za posebne igre na sreću koji omogućavaju ostvarivanje dobitka, te poslovne prostore u kojima se organizuju klasične i posebne igre.

Prema prijedlogu, razrez i naplatu taksi za zabavne igre i aparate za posebne igre na sreću vršit će Porezna ispostava Tuzla, dok je za poslovne prostore nadležna gradska služba za ekonomski razvoj i poduzetništvo.

Obaveza plaćanja nastaje danom početka obavljanja djelatnosti i traje dok traje aktivnost. Takse se u pravilu plaćaju unaprijed, na godišnjem nivou, do 28. februara tekuće godine, dok je za 2026. godinu predviđen rok do 30. aprila. Subjekti koji započnu rad tokom godine plaćaju srazmjeran iznos za preostale mjesece, a oni koji prestanu s radom mogu ostvariti pravo na povrat dijela uplaćenih sredstava.

Oslobađanje od plaćanja predviđeno je za organe vlasti, obrazovne i kulturne ustanove, humanitarne i nevladine organizacije, vjerske zajednice, zaštitne radionice i druge subjekte od javnog interesa, pod uslovom da se taksa odnosi na registrovanu djelatnost.

Nadzor nad provođenjem odluke vršit će nadležne gradske službe i inspekcija, dok će prinudnu naplatu u određenim slučajevima provoditi Porezna uprava ili Gradsko pravobranilaštvo. Novčane kazne za neprijavljivanje obaveze kreću se od 5.000 do 10.000 KM za pravna lica, od 1.000 do 2.000 KM za odgovorna lica, te u istom rasponu za fizička lica i obrtnike.

Prihodi od komunalnih taksi bit će usmjereni u budžet Grada Tuzle i koristit će se za finansiranje komunalne infrastrukture, kulture, sporta i socijalne zaštite. Predlagači navode da je cilj nove odluke transparentniji sistem naplate, jasnije definisane obaveze za privredne subjekte i stabilniji budžetski prihodi, uz preciznije uređen okvir za oblast igara na sreću.