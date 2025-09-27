Helen Clark osudila odluku o Palestini: “Dan srama za Novi Zeland“

Ministar vanjskih poslova Novog Zelanda Winston Peters izjavio je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku da njegova zemlja u ovom trenutku neće priznati palestinsku državu, iako ostaje posvećena rješenju o dvije države.

„S obzirom na rat koji bjesni, činjenicu da Hamas i dalje de facto upravlja Gazom i neizvjesnost o narednim koracima, postoji previše neodgovorenih pitanja o budućoj državi Palestine da bi bilo razumno da Novi Zeland sada objavi priznanje“, rekao je Peters.

Dodao je i da bi, u sadašnjim okolnostima, fokus na pitanju priznanja mogao dodatno otežati napore za prekid vatre.

„Brine nas da bi insistiranje na priznanju u ovom trenutku moglo gurnuti Izrael i Hamas u još tvrđe stavove“, istakao je.

Premijer Novog Zelanda Christopher Luxon, međutim, naglasio je da je priznanje palestinske državnosti „pitanje vremena, a ne dileme hoće li se dogoditi“.

Izjava šefa diplomatije izazvala je reakcije opozicije, ali i bivše premijerke i nekadašnje zvaničnice UN-a Helen Clark, koja je Petersovu poruku nazvala „danom srama“ za Novi Zeland.