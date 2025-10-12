Održan skup podrške Palestini u Sarajevu

U Sarajevu je danas održan protest pod nazivom “Bosna i Hercegovina za slobodnu Palestinu”, na kojem su se okupili građani, aktivisti, novinari, ljekari, nastavnici i članovi sindikata, kako bi izrazili solidarnost s palestinskim narodom i pozvali vlasti Bosne i Hercegovine da zauzmu jasan moralni i pravni stav prema izraelskim zločinima.

Okupljanje je počelo u 13 sati ispred Spomenika djeci opkoljenog Sarajeva, a šetnja je nastavljena prema prostoru između Zemaljskog i Historijskog muzeja, gdje je održan umjetničko-kulturni program i pročitani zahtjevi upućeni institucijama BiH.

Profesorica Arhitektonskog fakulteta i aktivistica Lejla Krešavljaković kazala je da Bosna i Hercegovina, kao zemlja koja je preživjela rat i opsadu, ima posebnu obavezu da stane uz narod Gaze.

„Destrukcija u Gazi, na tako malom području, ekvivalentna je osam atomskih bombi. Kao arhitektica, nikada nisam vidjela takav nivo uništenja. Broj ranjenih i amputiranih je ogroman, a oporavak, fizički i psihički, trajat će godinama. Mi u Bosni i Hercegovini znamo kolike posljedice i danas nosimo od rata, i zato imamo moralnu obavezu da se uključimo u procese obnove i pomoći Palestini“, izjavila je Krešavljaković.

Pojasnila je da današnji protest simbolično povezuje dva mjesta koja predstavljaju stradanje i otpor.

„Naš protest ide od spomenika ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva do prostora između Zemaljskog i Historijskog muzeja, gdje ćemo čitati zahtjeve koje mi, građani Bosne i Hercegovine, upućujemo vlastima“, kazala je.

Zahtjevi organizatora odnose se na poštivanje međunarodnog prava, obustavu svake saradnje s Izraelom, sankcioniranje bh. državljana koji učestvuju u izraelskoj vojsci, te uspostavljanje trajnih veza s Palestinom, posebno u oblasti obrazovanja, zdravstva i humanitarne pomoći.

Snažnu poruku podrške uputila je i novinarka Oslobođenja Eldina Zolj Balenović, koja je kao dijete preživjela opsadu Sarajeva.

„Ja kao djevojčica opkoljenog Sarajeva znam da nijedni protesti u svjetskim metropolama nisu mogli zaustaviti rat, ali meni su u podrumu vraćali osmijeh na lice. To mi je bila nada i poruka da nismo sami“, rekla je.

Dodala je da danas to isto žele učiniti za narod Gaze.

„Svakog utorka čitamo imena ubijene djece Gaze ispred Vječne vatre. Znamo da ništa neće zaustaviti rat, ali možda hoće vratiti osmijeh jednoj djevojčici u Gazi i poručiti joj da nije sama i da nije zaboravljena. Današnji protesti su i poruka našoj vlasti – da se mora jasno ograditi od Izraela i prekinuti svaka saradnja sa snagama koje vrše genocid u Palestini već dvije godine“, naglasila je.

Zolj Balenović je podsjetila i na značaj istine u vremenu ratnih zločina.

„Lakše je ubiti i narod i državu ako se ubije istina. Novinari i medicinari su mete, kao što smo i mi to bili u Bosni i Hercegovini. I ništa od toga nije slučajno“, poručila je.

Aktivist i humanitarac Boris Vitlačil, koji je bio dio tima Globalne flotile Sumud prema Gazi, istakao je važnost ovakvih okupljanja.

„Flotila je možda uspjela da podigne svijest i da pokrene ljude da izađu na ulice, da dignu svoj glas za Palestinu. To je vjerovatno izvršilo određeni pritisak na države koje su ponovo počele govoriti o priznanju Palestine i o mirovnom procesu“, kazao je.

Ipak, izrazio je zabrinutost zbog načina na koji se vodi proces primirja.

„Plan koji je napravljen u 20 tačaka već dijeli proces mira u faze, a to faziranje omogućava Izraelu da dođe do određene faze i onda pokrene novi napad. Sama činjenica da je sprovođenje mira podijeljeno u etape zabrinjava, jer to znači da se u bilo kojem trenutku može odustati od procesa“, upozorio je Vitlačil.

Govoreći o predstojećoj mirovnoj konferenciji u Sharm el-Šeiku, dodao je:

„Kada vidimo da taj proces predvode Trump i Sisi, teško je vjerovati da će palestinski narod dobiti pravdu. Znamo kako oni gledaju na svijet, i to ne budi nadu da će mir biti pravedan i trajan.“

Protest su organizovali građani okupljeni u neformalnu grupu, uz podršku brojnih organizacija civilnog društva. Nakon obraćanja organizatora, okupljeni su prisustvovali kulturno-umjetničkom programu u kojem su učestvovale Larisa Musić i Irma Alimanović, dok je manifestacija zaključena izvođenjem antifašističke pjesme „Bella Ciao“ u izvedbi hora Chorus Cadenza.

Organizatori su poručili da cilj protesta nije samo izražavanje suosjećanja, već i poziv vlastima Bosne i Hercegovine da preuzmu jasnu moralnu i političku odgovornost u međunarodnoj zajednici.

„Bosna i Hercegovina, kao zemlja koja je preživjela agresiju i genocid, ima posebnu moralnu obavezu da bude glas mira, pravde i solidarnosti s Palestinom“, istaknuto je u saopćenju organizatora.