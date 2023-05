Historijat BiH na Eurosongu – Hari Varešanović ostvario najveći uspjeh

Dalal, Deen, Ana Rucner i Jala su na Eurosongu 2016. godine s pjesmom “Ljubav” predstavljali Bosnu i Hercegovinu koja od tada više nije učestvovala na ovom takmičenju, za koje treba izdvojiti ogromnu svotu novca.

Prije 2016. godine na Eurosongu 2012. predstavljala nas je Maya Sar s pjesmom “Korake ti znam”.

Historijat BiH na Eurosongu

Bosansko-hercegovačka priča na Eurosongu započinje 1993. godine. Pjesmu Sva bol svijeta izvodio je Fazla, te zauzeo 16. mjesto.

Za bih to je jedna od najemotivnijih pjesama koje su nas predstavljale na pjesmi Eurovizije

Sva bol svijeta - preview video Eurovision 1993

Naredne godine BiH šalje duet – Alma Čardžić i Dejan Lazarević pjevali su pjesmu Ostani kraj mene. Zbog velikog aplauza na početku nastupa, Dejan ne uspijeva otpjevati prve taktove kako je bilo planirano. Na kraju osvajaju 15. mjesto s 39 bodova.

Narednih par godina nizat će se loši rezultati, a među njima i 22. mjesto s Amilom Glamočak. To će do danas ostati najlošiji plasman BiH na Eurosongu. Loši nanizani rezultati značit će godinu dana pauze. Nakon preskakanja Eurosonga 1998., BiH se vraća godinu kasnije. Dino Merlin je s Francuskinjom Beatrice pjevao pjesmu Putnici i ostvario prvi TOP 10 plasman za ovu zemlju. Bio je sedmi.

Unatoč sedmom mjestu, BiH mora pauzirati i 2000. Od naredne godine bit će drugačiji sistem “ispadanja” pa tako zemlje koje su završile na desetak posljednjih mjesta neće imati pravo učestvovanja na narednom Eurosongu. Nino Pršeš, Maja Tatić i Mia Martina nastupali za BiH u narednim godinama. Svoje pjesme polovično su izveli na engleskom jeziku. Zanimljivo, kronološki kako su nastupali, rezultati su bili sljedeći: 14., 15. i 16. mjesto.

Eurosong od 2004. uvodi polufinale

Od Eurosonga 2004., i uvođenja polufinala, Bosna i Hercegovina bilježi sve bolje i bolje rezultate. Tako je u Istanbulu našu zemlju predstavljala tada velika regionalna zvijezda, Fuad Backović Deen, koji je pjesmom In the disco završio na devetom mjestu i svojoj domovini osigurao izravan plasman u veliko eurovizijsko finale na 50. Eurosongu u Kijevu. Tamo je Bosnu i Hercegovinu predstavljao ženski trio Feminnem u sastavu Neda Parmać, Pamela Ramljak i Ivana Marić, a njih tri sa skladbom Call Me, koju su obožavatelji prozvali i rođendanskom čestitkom Eurosongu, na kraju je skupila 79 bodova i takmičenje okončala na solidnom 14. mjestu, što je značilo da će BiH 2006. morati u polufinale.

“Lejla” kao historijski nastup

Atenski Eurosong i 2006. godina možda neće biti upisani u bosansko – hercegovačku eurovizijsku historiju zlatnim, ali bronzanim slovima svakako hoće. Naime, te je godine BiH predstavljala jedna od najvećih naših muzičkih zvijezda – Hari Varešanović, zajedno sa svojim bendom Hari Mata Hari i sentimentalnom etno baladom Lejla u čiju je izradu bio uključen veliki autorski tim na čelu sa Željkom Joksimovićem i Fahrudinom Pecikozom. Lejla je od početka slovila za jednog od potencijalnih favorita, a status je opravdala osvojivši drugo mjesto u polufinalu, dok je u finalu BiH nakraju završila na trećem mjestu. To je do danas najuspješniji rezultat naše zemlje na Eurosongu, a on je još i blistaviji ako znamo da je pjesma proglašena najboljom kompozicijom 51. takmičenja za najbolju pjesmu Europe.

Hari Mata Hari - Lejla (Bosnia and Herzegovina) 2006 Eurovision Song Contest

Godinu dana kasnije, boje BiH branila je mlada i vrlo talentirana banjalučka umjetnica Marija Šestić, koja je s pjesmom Rijeka bez imena, autorice Aleksandre Milutinović, otvorila finale u Helsinkiju, a na kraju je natjecanje okončala sa 109 bodova, na 11. mjestu, tako da je BiH u Beogradu morala tražiti svoj put do finala preko polufinalne večeri. Na prvom Eurosongu sa dva polufinala, boje BiH branio je ekstravagantni i vrlo osebujni Laka s pjesmom Pokušaj koja je u finale stigla kao devetoplasirana iz polufinala, a na kraju natjecanja završila na vrlo dobrom 10. mjestu, sa samo bodom više od njegove prethodnice.

Nastavak Eurovizijskog uspjeha

Na moskvoskom Eurosongu, Bosnu i Hercegovinu predstavljala je ponovo okupljena sarajevska rock grupa Regina sa autorskom pjesmom Bistra voda, koja je prozvana himnom ljubavi zbog karakterističnih odora u kojima su je dečki iz Regine izveli na glomaznoj moskovskoj sceni. Regina je u finale ušla kao treća, a u finalu su bili sedam mjesta slabije plasirani – na desetom mjestu. Nakon toga, BiH u Oslo šalje mladog Vukašina Brajića s rock pjesmom Thunder And Lightning koja je iznenadila našavši se u finalu gdje je na kraju osvojila 17. mjesto.

Najveća zvijezda u BiH te jedna od najvećih zvijezda u ovom dijelu Europe, Dino Merlin, po drugi se put okušao na Eurosongu, 2011. u Njemačkoj. Sa pjesmom Love In Rewind za koju je napisao i muziku i tekst, i s kojom je prilično iznenadio mnoge svoje fanove, Dino je vrlo brzo osvojio simpatije europske publike i donio svojoj zemlji drugi najbolji plasman osvojivši respektabilan broj bodova, koji su mu na kraju donijeli šesto mjesto. U Bakuu boje BiH branila je talentirana glazbenica Maya Sar s autorskom baladom Korake ti znam. U finale je ušla sa šestog mjesta u polufinalu, dok u finalu ostvaruje jedan od lošijih plasmana u eurovizijskoj historiji našee zemlje – 18. mjesto. Problemi s finansijama glavni su razlog zbog kojeg nismo gledali predstavnike Bosne i Hercegovine na Eurosongu 2013., 2014. i 2015.godine. Vratili smo se na stockolmski Eurosong 2016. i to u sastavu Dalal & Deen feat. Ana Rucner & Jala koji su s pjesmom Ljubav je osvojili nesretno 11. mjesto u prvom polufinalu i tako osigurali prvo izostajanje iz finala u bosansko – hercegovačkoj eurovizijskoj priči. Nakon 2016., BiH se još nije vratila na takmičenje.

