Hitno obavještenje potrošačima: Povlače se žele bombone sa tržišta BiH

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine obaviještena je putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje Evropske unije, EU RASFF, da se Bosna i Hercegovina nalazi među zemljama u koje su isporučene žele bombone porijeklom iz Japana, a koje predstavljaju ozbiljan rizik od gušenja, posebno kod male djece.

Riječ je o proizvodu naziva „Hello Kitty Apfel Koniac Gelee“, iz kategorije slatkiša, brenda Sanrio Co., LTD. Tokyo, pakovanom u ambalaži od 150 grama, s rokom trajanja do 11. juna 2026. godine. Izvoznik iz Japana je TENCHO FOODS CO L.T.D., dok je distributer u Nizozemskoj FBO LTP Import Export B.V. iz Hoofddorpa.

Prema navodima iz sistema uzbunjivanja, rizik je ocijenjen kao ozbiljan, jer zbog specifične teksture i oblika proizvoda postoji povećana opasnost od gušenja, naročito kod male djece čije su motoričke sposobnosti ograničene.

U Evropskoj uniji poduzete su mjere povlačenja i opoziva proizvoda, uz obavještavanje primatelja robe i potrošača. Kao uvoznici navode se LSM GLOBAL d.o.o. iz Sarajeva i DISTI d.o.o., također iz Sarajeva.

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dostavila je sve raspoložive informacije nadležnim inspekcijskim organima radi daljnjeg postupanja.

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s navedenim podacima.