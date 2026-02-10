Formula za dojenčad Aptamil 2 povlači se s tržišta BiH

Formula za dojenčad Aptamil 2 povlači se s tržišta Bosne i Hercegovine nakon što je Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine (FSA) zaprimila obavijest o prisustvu toksina cereulida u određenim serijama ovih proizvoda koji mogu predstavljati rizik za zdravlje potrošača, posebno najmlađih.

Agencija za sigurnost hrane BiH obaviještena je putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) da su na tržište distribuirane određene serije Aptamil formula u kojima je utvrđena mikrobiološka kontaminacija – cereulid, toksin koji proizvodi bakterija Bacillus cereus. Taj toksin u određenim koncentracijama može predstavljati opasnost za potrošače, naročito dojenčad i malu djecu.

Povučene su konkretne serije formula APTAMIL 2 (za dojenčad 6×800 g) s brojevima lotova: 20260619, 20260720, 20260922, 20261027, 20261130, 20261219 i 20270121, kao i serije APTAMIL 1 (6×800 g) s brojevima 20260904, 20261014 i 20261126.

Distributor za BiH, kompanija Euromand doo iz Širokog Brijega, također je preventivno povukla s tržišta i zalihe Aptamil Pronutra 1 i Aptamil Pronutra 2 u pakiranjima od 1200 g koje su izdvojene i predviđene za uništenje.

Agencija je saopćila da je dostavila sve raspoložive informacije nadležnim inspekcijskim tijelima da bi se osiguralo daljnje postupanje i zaštita potrošača. Obavijest se odnosi isključivo na proizvode navedene u službenoj objavi.

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) nedavno je utvrdila akutnu referentnu dozu za cereulid u adaptiranim mlijekima, što je dovelo do niza sličnih opoziva formula širom Evrope, uključujući i druge velike proizvođače i proizvode zbog mogućeg rizika od izloženosti ovom toksinu.

Roditelji i skrbnici koji posjeduju navedene serije Aptamil formula savjetuju se da ih ne koriste i da za više informacija kontaktiraju nadležne službe ili zdravstvene stručnjake.