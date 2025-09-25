Holtzapple u prvoj posjeti Tuzli: OSCE podržava sigurnost, borbu protiv nasilja i jačanje institucija

Šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Rick Holtzapple tokom prve službene posjete Tuzli, Vukosavlju i Odžaku potvrdio je spremnost Misije OSCE na pružanje podrške regionalnoj stabilnosti, kontroli naoružanja i efikasnoj saradnji između institucija u Bosni i Hercegovini.

Posjeta je počela ceremonijom otvaranja Centra za verifikaciju deaktiviranog vatrenog oružja Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, što predstavlja važan korak ka poboljšanju javne sigurnosti i smanjenju broja komada vatrenog oružja u opticaju.

Ovaj centar imat će važnu ulogu u realizaciji inicijativa održivog razoružanja, u skladu s međunarodnim standardima.

Holtzapple se u Tuzli sastao sa premijerom Irfanom Halilagićem i ministrima Vlade Tuzlanskog kantona, te s njima razgovarao o mjerama za promoviranje sigurnosti i stabilnosti u trenutnim političkim okolnostima.

Holtzapple i Halilagić su diskutirali su i o strategijama borbe protiv nasilja u porodici, odajući priznanje na napretku ostvarenom zahvaljujući radu kantonalnog Koordinacijskog tijela i realizaciji Akcionog plana.

Ambasador je odao priznanje Tuzlanskom kantonu na zalaganju za vladavinu prava i transparentan rad institucija, te pozvao nadležne da nastave s dosljednom primjenom kantonalnog Zakona o prijavljivanju imovine, naročito imajući u vidu predložene izmjene i dopune.

Također je istakao urgentne prioritete, uključujući tu nedovoljan broj pripadnika policije, te predstojeće usvajanje novog Zakona o javnom okupljanju, usklađenog s obavezama prema OSCE-u.

U saopštenju se navodi da je tokom sastanka sa gradonačelnikom Tuzle Zijadom Lugavićem, ambasador Holtzapple istakao politički značaj nedavno potpisanog Memoranduma o saradnji tri grada, kojim se povezuju Tuzla, Bijeljina i Orašje.

Ambasador Holtzapple ukazao je na važnost pretvaranja ovog okvira u konkretne projekte za dobro građana, ističući inovativne pristupe poboljšanju kvaliteta zraka u Tuzli, koji su usklađeni s okolišnim ciljevima Inicijative tri grada.

Izrazio je nadu da će inicijativa podstaći saradnju među građanima ova tri grada, uključujući tu i promoviranje nulte tolerancije za diskriminaciju i predrasude na nacionalnoj osnovi.

Radni dan okončan je susretom sa pet načelnika opština majevičke regije, tj. sa načelnicima opština Čelić, Lopare, Sapna, Teočak i Ugljevik.

Ambasador je istakao intenzivnu saradnju u okviru majevičke platforme u oblasti turizma, upravljanja otpadom, civilne zaštite i energetske efikasnosti.

Ukazao je i na potrebu prioritetnog okončanja aktivnosti deminiranja, kao preduslova za sigurnost i rast.

Misija je potvrdila svoju spremnost na pružanje podrške opštinama u snažnijoj afirmaciji ovih pitanja među državnim institucijama i međunarodnim partnerima, uz istovremeno pružanje pomoći opštinama u pronalaženju prilika za zajedničke projekte usmjerene na ekonomski razvoj.

Ambasador Holtzapple se danas sastao i sa Vehidom Šehićem, predsjednikom Upravnog odbora koalicije “Pod lupom” i razgovarao o predstojećim izborima u BiH, te istakao važnost kredibilnog promatranja izbora kako bi se građanima osigurao legitimitet izabranih zvaničnika.

Holtzapple je posjetio i Vukosavlje gdje je izrazio zahvalnost ovoj zajednici posavske regije na zalaganju u izgradnji povjerenja i društvene kohezije.

Kroz realizaciju projekta pod nazivom “Možemo Bolje“ Misija i njeni partneri izrazili su podršku lokalnim inicijativama koje vode ostvarenju konkretnih rezultata. Na današnjoj radionici pružena je podrška izgradnji snažnijih, inkluzivnih zajednica.

Holtzapple je u Odžaku u ime Misije potpisao Memorandum o razumijevanju sa opštinama Vukosavlje, Modriča, Šamac i Odžak.

Ovaj memorandum stvara okvir za međuopštinsku saradnju, uz podršku OSCE-a, čime se jača spremnost na zajednički razvoj i upravljanje.

Podrška Misije domaćim naporima na deaktivaciji malokalibarskog oružja, poticanju saradnje između lokalnih vlasti i zajednica, te održavanju slobodnih i poštenih izbora, ističe trajnu ulogu OSCE-a kao pouzdanog partnera u promoviranju mira i sigurnosti širom Bosne i Hercegovine, saopćila je Služba za odnose sa javnošću Misije OSCE-a u BiH.