Ključne institucije BiH ujedinjene u jačanju integriteta izbora

Pravni okvir Bosne i Hercegovine i dalje je krhak te podložan manipulacijama, ostavljajući previše prostora za zlouporabe koje potkopavaju političko sudjelovanje i povjerenje u izbore – jedan od temelja demokratskog upravljanja. Kao odgovor na ovaj problem, Misija OESS-a u BiH, u suradnji s Visokim sudskim i tužiteljskim vijećem BiH (VSTV BiH), organizirala je u Mostaru dvodnevnu konferenciju pod nazivom „Konsolidacija napretka: Od zaključaka VSTV-a BiH do održive prakse u procesuiranju izbornih krivičnih djela“. Druga konferencija na istu temu održat će se u Tesliću 9. i 10. prosinca 2025. godine.

Konferencija je okupila predstavnike pravosudnih institucija, tužiteljstava, policijskih agencija, Središnjeg izbornog povjerenstva BiH i međunarodnih organizacija.

„Povjerenje u izborni proces ne može se vratiti bez odgovornosti. Transparentno, nepristrano i pravodobno provođenje pravde ključno je, a svaka institucija – politička, administrativna ili sudska – mora biti podložna nadzoru“, rekao je veleposlanik Rick Holtzapple, voditelj Misije OESS-a u BiH. „Zaključci o izbornim prijevarama koje je usvojilo Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće, zajedno s dugogodišnjim preporukama OESS-a/ODIHR-a temeljenima na promatranjima s tisuća biračkih mjesta, jasno pokazuju put naprijed. Ove praktične preporuke trebale bi biti središnje u tekućem političkom i stručnom dijalogu o izbornoj reformi.“

Cilj konferencije bio je ojačati dijalog o učinkovitoj istrazi i procesuiranju krivičnih djela koja potkopavaju integritet i pravičnost izbora u Bosni i Hercegovini. Sudionici su razmijenili iskustva, unaprijedili suradnju i procijenili razinu provedbe zaključaka VSTV-a BiH iz 2022. i 2023. godine, s naglaskom na praktične izazove i bolju koordinaciju među institucijama.

Vanja Bjelica-Prutina, članica Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, zahvalila je Misiji OESS-a u BiH na kontinuiranoj podršci i angažmanu u organiziranju ovakvih i sličnih događanja, istaknuvši da takvi napori značajno doprinose jačanju institucionalnih kapaciteta i međuinstitucionalne suradnje. „Razumijevanje pravnog okvira i sankcioniranje izbornih manipulacija ključni su za zaštitu integriteta izbora i jačanje povjerenja u izborni proces.“

Govoreći o ulozi pravosudnih institucija, Hajro Pošković, zamjenik ravnatelja Tajništva VSTV-a BiH, naglasio je da VSTV poduzima značajne korake kako bi poboljšao sustav procesuiranja izbornih prijevara: „Kroz prioritizaciju slučajeva, uspostavu specijaliziranih timova, kontinuiranu edukaciju i jačanje koordinacije s relevantnim institucijama, pripremamo se za izazove nadolazeće izborne godine. Kao i dosad, nastavit ćemo raditi na daljnjem unapređenju procesa kako bismo osigurali demokratske izbore i očuvali povjerenje građana u izborni sustav.“

Ova konferencija dio je širih napora Misije usmjerenih na jačanje transparentnosti i pravičnosti izbora u BiH. Ti napori uključuju praćenje odgovora kaznenopravnog sustava na djela povezana s izborima, pokrenuto 2020. godine, a obuhvaćeno projektom „Podrška unapređenju integriteta izbornih procesa 2024. i 2026. godine u BiH u skladu s preporukama ODIHR-a i međunarodnim standardima“, uz financijsku potporu Saveznog ministarstva vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke.