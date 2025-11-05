BiH i OSCE jačaju saradnju u borbi protiv korupcije

Predsjedavajući Komisije za borbu protiv korupcije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Branislav Borenović, zajedno sa zamjenicima Predragom Kožulom i Erminom Salkičević-Dizdarević te članom Jasminom Emrićem, održao je sastanak sa šefom Misije OSCE-a u BiH, ambasadorom Rickom Holtzappleom.

Razgovor je bio usmjeren na jačanje saradnje između Komisije i Misije OSCE-a, posebno u oblastima transparentnosti, odgovornosti i vladavine prava u Bosni i Hercegovini.

Borenović je predstavio rad Komisije, naglasivši da se radi o parlamentarnom tijelu koje odlučno i sistematski pristupa borbi protiv korupcije. Istakao je da Komisija koristi sve raspoložive mehanizme kako bi unaprijedila prevenciju i saradnju s domaćim i međunarodnim institucijama, uključujući OSCE, u cilju ostvarivanja konkretnih i mjerljivih rezultata.

Prema njegovim riječima, odlučna i nezavisna borba protiv korupcije jedan je od temelja vladavine prava i ključni uslov za evropski put Bosne i Hercegovine. Komisija će, poručio je, nastaviti insistirati na efikasnom i profesionalnom radu svih nadležnih institucija, posebno pravosuđa.

Ambasador Holtzapple potvrdio je podršku Misije OSCE-a aktivnostima Komisije, naglašavajući značaj parlamentarnog nadzora kao mehanizma kojim se jača demokratsko funkcionisanje države i povjerenje građana u institucije.

Na sastanku je postignut dogovor o nastavku saradnje i definisanju konkretnih koraka za jačanje zakonskog okvira i mehanizama borbe protiv korupcije u skladu sa evropskim standardima i preporukama OSCE-a. Dogovoreno je da će razmjena iskustava, predstavljanje rezultata parlamentarnog nadzora i jačanje institucionalnih kapaciteta biti prioriteti zajedničkog djelovanja.

Sagovornici su se složili da je koordinisani pristup domaćih institucija i međunarodnih partnera neophodan za postizanje vidljivih pomaka u borbi protiv korupcije.