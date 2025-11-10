BiH predstoji uništavanje više od 4.500 tona municije i eksplozivnih sredstava

Ali Huremović
Bosni i Hercegovini predstoji proces uništavanja više od 4.500 tona viškova municije i minsko-eksplozivnih sredstava, istaknuto je na sjednici Strateškog komiteta za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva, održanoj danas u Sarajevu.

Zamjenik ministra odbrane BiH Slaven Galić izjavio je da je učinjen značajan napredak u 2025. godini, jer je do sada uništeno više od 73 tone viškova. Najavio je da će proces biti nastavljen i da su već pokrenute aktivnosti na stvaranju boljih uslova za sigurno skladištenje naoružanja Oružanih snaga BiH, uz napomenu da je trenutno aktivno više od 58 projekata s tim ciljem.

Galić je istakao da Ministarstvo odbrane BiH aktivno sarađuje s brojnim državama na opremanju i modernizaciji Oružanih snaga BiH, te naglasio da su Sjedinjene Američke Države glavni partner od kojeg se mnogo očekuje u narednom periodu.

Šef Misije OSCE-a u BiH, ambasador Rick Holtzapple, naglasio je da uništavanje viškova naoružanja i municije predstavlja inicijativu koja direktno doprinosi stabilnosti BiH i sigurnosti njenih građana.

„OSCE ostaje predan partner Oružanim snagama BiH, vođen Glavnim planom za naoružanje, municiju i minsko-eksplozivna sredstva, te Strategijom za kontrolu lakog naoružanja u BiH. Naš rad je u potpunosti usklađen sa strateškim prioritetima Ministarstva odbrane BiH“, kazao je Holtzapple.

Na sjednici su učestvovali stalni članovi Komiteta: predstavnici Ministarstva odbrane BiH i Zajedničkog štaba OSBiH, Misije OSCE-a u BiH, UNDP-a, Evropske unije, NATO Štaba Sarajevo, EUFOR-a, te ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Švicarske, Njemačke, Velike Britanije, Austrije i Švedske.

