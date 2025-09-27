Hronične upalne bolesti crijeva: Tihi simptomi koje ne treba ignorisati

Kronova bolest i ulcerozni kolitis spadaju u hronične upalne bolesti crijeva koje najčešće počinju neprimjetno, s blagim i nespecifičnim simptomima. Upravo zbog toga mnogi oboljeli dugo vremena ne prepoznaju prve znakove bolesti.

Upala crijeva ne ograničava se samo na probavni sistem. Ona zahvata cijeli organizam, pa su i prvi simptomi često opšte prirode. Najčešći među njima je hroničan umor koji ne prolazi ni nakon odmora ili kvalitetnog sna. Tijelo troši ogromnu energiju boreći se s upalom, a zbog loše apsorpcije hranljivih materija i mogućeg razvoja anemije javlja se trajna iscrpljenost.

Nenamjeran gubitak težine i apetita još je jedan rani znak. Upaljena sluznica otežava apsorpciju nutrijenata, a bol i nelagodnost nakon jela dovode do smanjenog apetita. Rezultat je gubitak kilograma bez vidljivog razloga.

Blago povišena temperatura koja se javlja povremeno, bez prehlade ili drugih infekcija, može ukazivati na tinjajući upalni proces. Stručnjaci ističu da je to često znak aktivne faze bolesti.

Anemija je česta posljedica, jer upala crijeva može izazvati skriveno krvarenje ili smanjiti apsorpciju gvožđa i vitamina. Bledilo, slabost i otežano disanje pri naporu tipični su simptomi.

Osim probavnih tegoba, bolovi u zglobovima često prate upalne bolesti crijeva. Uglavnom se radi o većim zglobovima, poput koljena ili članaka, a bol nije posljedica povrede ili napora, već sistemske upale.

Kožne promjene i afte u ustima dodatno su upozorenje. Bolni čvorići, osipi i ranice koje teško zarastaju mogu biti povezani sa stanjem u crijevima, baš kao i učestale afte, naročito kod oboljelih od Kronove bolesti.

Neki pacijenti doživljavaju i noćno znojenje toliko intenzivno da zahtijeva promjenu posteljine, što može biti nespecifičan znak aktivne bolesti. Kod ulceroznog kolitisa čest je i tenezam, bolan osjećaj potrebe za pražnjenjem i kada su crijeva prazna.

Upala može zahvatiti i oči – crvenilo koje ne prolazi, bol, osjetljivost na svjetlo ili zamagljen vid mogu upućivati na uveitis ili episkleritis povezan s IBD-om.

Stručnjaci upozoravaju da i suptilne promjene u stolici – pojava sluzi, promjene u učestalosti ili hitnost odlaska u toalet – nikada ne treba zanemariti. Kako navode iz NYU Langone Health, svaka promjena koja ometa posao, školu ili društveni život znak je da treba potražiti ljekarsku pomoć.