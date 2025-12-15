Hrvatska od 2027. uvodi jedinstveni elektronski sistem naplate cestarine

Hrvatski sabor je u ponedjeljak usvojio novi Zakon o naplati cestarine, kojim se od 1. marta 2027. godine uvodi jedinstveni elektronski sistem naplate cestarina na cijeloj mreži autocesta u Hrvatskoj, a koji bi trebao značajno poboljšati protočnost saobraćaja.

Novi sistem predviđa slobodan protok vozila bez zaustavljanja radi plaćanja cestarine te omogućava prolazak vozila i pri brzinama do 130 kilometara na sat.

Sistem se zasniva na dvije tehnologije – korištenju ENC uređaja u vozilu i automatskom očitavanju registarskih tablica putem kamera.

Elektronski sistem za naplatu cestarine (ESNC) uključivat će prijavu registarske oznake i važećeg sredstva plaćanja, što će biti obavezno za laka vozila do 3,5 tone. Teška vozila morat će koristiti ENC uređaj i automatsko očitavanje registarskih tablica.

Uključivanje u ESNC bit će moguće putem jedinstvenog nacionalnog web-prodajnog mjesta, mobilne aplikacije, drugih digitalnih servisa, kao i na namjenskim trakama za brzo uključenje. Registracija će se moći obaviti i u prodajnim uredima upravitelja autocesta ili na drugim prodajnim mjestima trećih osoba koje imaju ugovor sa subjektima za naplatu cestarine.

Nakon uvođenja novog sistema, određeno vrijeme i dalje će postojati naplatne kućice na ulazima na autoceste, ali bez zaposlenih i bez rampi.

Postavljanje portala i kamera već je započelo na autocesti A3, a ukupno je planirano postavljanje 212 portala na mreži autocesta kojima upravljaju Hrvatske autoceste (HAC) i ostali koncesionari, prenosi Hina.