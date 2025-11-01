Imamović: Koliko je još počinilaca gnusnih nedjela i koliko je još zlostavljane djece?

Povodom monstruoznog slučaja eksploatacije maloljetnih djevojčica, štićenica Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzlanskom kantonu, koji predstavlja više teških krivičnih djela, a koja obuhvataju trgovinu djecom, seksualnu eksploataciju i druga djela protiv slobode i integriteta djeteta radi sticanja materijalne koristi, javnosti se obratio zastupnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u PD Parlamenta BiH Jasmin Imamović.

„Dvije djevojčice, dva ranjiva djeteta, proživljavaju stvarnost goru od najružnijeg sna. Kad pomisle da će ih četiri policajca zaštititi, postanu i njihova žrtva, a osam muškaraca, koji su im mogli biti očevi ili djedovi, prema tvrdnjama Tužilaštva, pretvorili su ranjivu djecu u žrtve zločina. I taj perverzni profesor.

Hvala tužiocima i policajcima koji su ih razotkrili i uhapsili. Djevojčicama su izgleda sva vrata, osim vrata pakla ili džehenema, bila zatvorena. Koliko je još počinilaca tih gnusnih nedjela i koliko je još zlostavljane djece?

Šta još treba da se desi pa da Tuzlanski kanton krene u osnivanje primjerenih ustanova za psihosocijalnu brigu i zaštitu djece kojoj je takva zaštita potrebna? Ko će još, osim osumnjičene osmorke, odgovarati?

Kao društvo smo dotaknuli dno dna. Društvo se mora zaštititi od počinilaca ovakvih gnusnih nedjela i od onih koji su bili dužni poduzimati sistemske mjere zaštite maloljetnika, a to nisu učinili“, navodi Imamović.