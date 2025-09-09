Imamović: Apsurdno je da Dodik potpisuje odluke i nakon prestanka mandata

Posljednja informacija je da smo uspjeli skupiti potpise i da ćemo Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine predati zahtjev za rješavanje spora s entitetom Republika Srpska, a u vezi s Odlukom o izboru predsjednika Vlade Republike Srpske Ustavnom sudu BiH, rekli su za Fenu poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Mia Karamehić-Abazović (NiP) i Jasmin Imamović (SDP).

Kako su kazali, zahtjev koji se odnosi na spor s vlastima Republike Srpske, vezan je za kršenje ustavnih načela iz Ustava Bosne i Hercegovine.

– Zahtjev koji je potpisalo 11 poslanika odnosi se na izbor predsjednika Republike Srpske i izbor članova vlade Republike Srpske od 2. septembra ove godine. Mi tražimo i hitnu mjeru osiguranja od Ustavnog suda te da prespita legalnost, odnosno ustavnost te dvije odluke – rekla je za Fenu Karamehić-Abazović.

Imamović smatra da su prekršeni propisi, te da bivši predsjednik RS-a Milorad Dodik nije mogao predložiti novog mandatara za sastav vlade, jer mu je prestao mandat u šestom mjesecu.

– Apsurdno je da Dodik u osmom mjesecu potpisuje zahtjev koji može potpisati samo predsjednik Republike Srpske. Učinio je to neko ko nema ovlasti te se tako nisu mogli imenovati novi članovi vlade, a ni predsjednik – dodao je Imamović.

Poslanici Predstavničkog doma PSBiH Aida Baručija, Sabina Ćudić, Rejhana Dervišević, Jasmin Imamović, Mia Karamehić-Abazović, Predrag Kojović, Saša Magazinović, Albin Muslić, Nihad Omerović, Ermina Salkičević-Dizdarević i Denis Zvizdić, od Ustavnog suda BiH traže da u skladu s članom 25. Pravila suda, zahtjev tretira kao hitan, s obzirom da je riječ o predmetu koji sadrži zahtjev o privremenoj mjeri i koji po svom sadržaju može proizvesti, kako navode, štetne posljedice po vladavinu prava i pravni poredak u Bosni i Hercegovini.

Smatraju da su usvajanjem Odluke o izboru predsjednika Vlade Republike Srpske i Odluke o izboru članova Vlade Republike Srpske od 2. septembra 2025. godine, povrijeđeni članovi Ustava Bosne i Hercegovine – Član I/2. Ustava Demokratska načela i Član III/3.b) Pravni poredak i nadležnosti institucija.

– Entiteti i sve njihove administrativne jedinice će se u potpunosti pridržavati ovog Ustava, kojim se stavljaju van snage zakonske odredbe Bosne i Hercegovine i ustavne i zakonske odredbe entiteta koje mu nisu saglasne, kao i odluka institucija Bosne i Hercegovine. Opšta načela međunarodnog prava su sastavni dio pravnog poretka Bosne i Hercegovine i entiteta Milorad Dodik je 23. augusta 2025. godine predložio NSRS-u kandidata za predsjednika Vlade Republike Srpske Savu Minića iz Šamca. Nakon toga, NSRS je 2. septembra 2025. godine održala 25. posebnu sjednicu na kojoj je, na bazi pomenutog prijedloga za mandatara od osobe koja formalnopravno ne obnaša dužnost predsjednika entiteta Republika Srpska, izabrala 18. Vladu Republike Srpske s premijerom Savom Minićem na čelu – navodi se u zahtjevu 11 poslanika Predstavničkog doma PSBiH.