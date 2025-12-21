Predstavnički dom PSBiH sutra o prijedlozima zakona o VSTV-u i Sudu BiH

Predstavnički dom Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici zakazanoj za sutra trebao bi razmatrati prijedloge dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od ključnih uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom.

Na dnevnom redu naći će se Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH te Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH, koje su u parlamentarnu proceduru uputili poslanici opozicionih stranaka iz Republike Srpske: Darko Babalj, Branislav Borenović, Mira Pekić, Nenad Grković i Mladen Bosić.

Predloženo je da se o oba zakona raspravlja u prvom čitanju, odnosno na nivou principa, po skraćenom postupku. Na prethodnoj sjednici Predstavnički dom nije prihvatio zahtjev predlagača da se zakoni razmatraju po hitnom postupku, što bi podrazumijevalo usvajanje bez mogućnosti ulaganja amandmana.

U obrazloženju Prijedloga zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, predlagači navode da su pripremili sveobuhvatan nacrt koji, kako ističu, „rješava sva pitanja u skladu s preporukama koje su ranije dale Venecijanska komisija, Pribe izvještaj, GRECO preporuke i relevantni izvještaji o Bosni i Hercegovini“.

Kada je riječ o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH, predlagači naglašavaju potrebu hitnog usklađivanja domaćeg zakonodavstva s pravnom stečevinom Evropske unije i evropskim standardima u oblasti nezavisnosti, efikasnosti i funkcionalnosti pravosuđa.

Usvajanje ovih zakona jedan je od reformskih koraka koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti na putu ka otvaranju pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.