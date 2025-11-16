Sutra hitna sjednica Predstavničkog doma PSBiH o novom prijedlogu budžeta institucija BiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sutra će održati hitnu sjednicu na kojoj će po hitnom postupku razmatrati Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2025. godinu, koji je Predsjedništvo BiH usvojilo jednoglasno 11. novembra.

Riječ je o prijedlogu Ministarstva finansija i trezora BiH koji je usvojen bez izmjena, a iz kabineta Željka Komšića i Denisa Bećirovića saopćeno je da su „svi amandmani predsjedavajućeg Komšića i Bećirovića prihvaćeni“, čime je povećan budžet za Oružane snage BiH, osigurana sredstva Centralnoj izbornoj komisiji BiH za izbore i uklonjeni transferi entitetima iz sredstava CIK-a, jer je takvo izdvajanje, kako navode, „bilo protivno zakonu“.

„Usvajanjem budžeta osigurano je nesmetano funkcioniranje institucija BiH te su ispunjene ključne zakonske i ustavne obaveze“, poručili su Komšić i Bećirović.

Raniji prijedlog budžeta srušen je krajem oktobra u Predstavničkom domu zbog nedostatka entitetske većine iz Republike Srpske. Tim prijedlogom bila su predviđena sredstva za institucije kulture i pomoć BHRT-u, ali su te stavke uklonjene iz nove verzije budžeta.

Predloženi budžet za 2025. godinu iznosi 1,5 milijardi KM, što predstavlja povećanje od 16 posto u odnosu na prošlogodišnji, a uključuje i jednokratnu pomoć od 1.000 KM zaposlenicima državnih institucija.

Ukoliko prijedlog bude usvojen u Predstavničkom domu, o njemu će odlučivati Dom naroda. Predsjedavajući Doma naroda PSBiH Kemal Ademović najavio je da će, ukoliko budžet prođe sutrašnju sjednicu, hitna sjednica Doma naroda biti zakazana za 20. novembar.