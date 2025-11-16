Sutra hitna sjednica Predstavničkog doma PSBiH o novom prijedlogu budžeta institucija BiH

RTV SLON
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BIH
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BIH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sutra će održati hitnu sjednicu na kojoj će po hitnom postupku razmatrati Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2025. godinu, koji je Predsjedništvo BiH usvojilo jednoglasno 11. novembra.

Riječ je o prijedlogu Ministarstva finansija i trezora BiH koji je usvojen bez izmjena, a iz kabineta Željka Komšića i Denisa Bećirovića saopćeno je da su „svi amandmani predsjedavajućeg Komšića i Bećirovića prihvaćeni“, čime je povećan budžet za Oružane snage BiH, osigurana sredstva Centralnoj izbornoj komisiji BiH za izbore i uklonjeni transferi entitetima iz sredstava CIK-a, jer je takvo izdvajanje, kako navode, „bilo protivno zakonu“.

„Usvajanjem budžeta osigurano je nesmetano funkcioniranje institucija BiH te su ispunjene ključne zakonske i ustavne obaveze“, poručili su Komšić i Bećirović.

Raniji prijedlog budžeta srušen je krajem oktobra u Predstavničkom domu zbog nedostatka entitetske većine iz Republike Srpske. Tim prijedlogom bila su predviđena sredstva za institucije kulture i pomoć BHRT-u, ali su te stavke uklonjene iz nove verzije budžeta.

Predloženi budžet za 2025. godinu iznosi 1,5 milijardi KM, što predstavlja povećanje od 16 posto u odnosu na prošlogodišnji, a uključuje i jednokratnu pomoć od 1.000 KM zaposlenicima državnih institucija.

Ukoliko prijedlog bude usvojen u Predstavničkom domu, o njemu će odlučivati Dom naroda. Predsjedavajući Doma naroda PSBiH Kemal Ademović najavio je da će, ukoliko budžet prođe sutrašnju sjednicu, hitna sjednica Doma naroda biti zakazana za 20. novembar.

pročitajte i ovo

Vijesti

Dom naroda BiH razmatra ključne zakone za usklađivanje s propisima Evropske...

Vijesti

Sutra nastavak sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH

BiH

Sutra nastavak sjednice Doma naroda PSBiH: Evo šta je na dnevnom...

Istaknuto

SDP traži hitnu sjednicu Skupštine TK zbog slučaja seksualnog zlostavljanja djevojčica...

Vijesti

Predstavnički dom PSBiH usvojio odluku o formiranju ureda i proceduri imenovanja...

BiH

Zasjedaju domovi Parlamenta FBiH: Zakoni, strategije i nova zaduženja

Sport

Austrijski mediji uznemireni pobjedom BiH: „Finale koje niko nije želio“

BiH

Pad uvoza električnih automobila, hibridi u BiH bilježe snažan rast

BiH

Nastavljena potraga za nestalom Fatimom Džajić

Istaknuto

Slijedi nam nagli preokret vremena

Sport

Euforija širom BiH: Navijači na ulicama, Zmajevi slavili i u svlačionici

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]