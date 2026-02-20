Imate peć na pelet? Šta kada nestane struje, kada se dom počne hladiti, a ekran na upravljačkoj jedinici ostane crn. Iako se peć na pelet doživljava kao moderan i pouzdan sistem grijanja, ona ne zavisi samo od goriva, nego i od električne energije.

Za razliku od klasičnih peći na drva, peći na pelet imaju kotao u kojem sagorijeva pelet, ali i upravljački dio sa osjetljivom elektronikom. Uređaj ima ventilatore, pužni transporter za doziranje peleta, pumpu, senzore temperature i digitalnu kontrolu rada. Sve to funkcioniše isključivo uz stabilno napajanje strujom. Kada nestane električne energije, prestaje rad ventilatora i doziranja peleta, a samim tim i grijanje.

U praksi se često dešava da ljudi, želeći brzo rješenje, kupe agregat. Tu najčešće nastaje problem. Elektronika u peći na pelet ne podnosi nestabilan napon. Većina manjih agregata ne daje takozvanu čistu sinusoidu, odnosno stabilan i pravilan oblik napona kakav dolazi iz elektrodistributivne mreže. Napon sa agregata zna varirati, imati oscilacije i šumove, što može dovesti do toga da peć uopšte ne prepozna napajanje ili da dođe do oštećenja upravljačke ploče.

Zbog toga peći na pelet u pravilu ne rade na klasične agregate, osim ako se ne radi o skupljim inverter agregatima sa stabilizovanim, čistim sinusnim izlazom. U suprotnom, rizik je veći od koristi.

Jedino sigurno i tehnički ispravno rješenje je sistem sa akumulatorom, punjačem i pretvaračem napona koji daje čisti sinus. Takav sistem funkcioniše kao rezervno napajanje i automatski preuzima rad kada nestane struje.

Princip je jednostavan. Akumulator, najčešće dubokog ciklusa, stalno je povezan na punjač koji ga drži napunjenim dok ima mrežnog napajanja. Kada dođe do prekida struje, pretvarač, odnosno inverter, preuzima energiju iz akumulatora i pretvara istosmjerni napon od 12 ili 24 volta u naizmjenični napon od 220 volti sa čistim sinusnim talasom. Upravo taj čisti sinus omogućava da elektronika peći radi bez smetnji, kao da je priključena na standardnu mrežu.

Spajanje se vrši tako da se inverter poveže direktno na akumulator odgovarajućim kablovima, uz obavezno poštivanje polariteta. Izlaz iz invertera vodi se do utičnice na koju se priključuje peć na pelet. Punjač ostaje stalno priključen na akumulator i mrežu, kako bi sistem bio spreman u svakom trenutku. Postoje i gotovi UPS sistemi za centralno grijanje koji u jednom kućištu objedinjuju punjač i inverter, što dodatno pojednostavljuje instalaciju.

Važno je pravilno dimenzionisati kapacitet akumulatora prema potrošnji peći. Prosječna peć na pelet tokom rada troši između 80 i 150 vati, dok je pri paljenju potrošnja veća. Na osnovu toga se računa koliko sati rada želite obezbijediti u slučaju nestanka struje.