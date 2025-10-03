Imenovana nova predsjednica Općinskog suda u Tuzli

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine donijelo je 2. oktobra 2025. godine odluku o imenovanju dr. sci. Alvire Selimović Halilčević za vršioca dužnosti predsjednika Općinskog suda u Tuzli. Nove dužnosti preuzima od ponedjeljka, 6. oktobra 2025. godine.

Dr. sci. Selimović Halilčević rođena je 2. januara 1982. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2006. godine, a postdiplomski studij iz građanskog prava završila je 2014. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli, gdje je 2024. godine odbranila i doktorsku disertaciju iz iste oblasti.

Pravosudni ispit položila je 2011. godine, a od 2020. godine obnaša dužnost sudije u Općinskom sudu u Tuzli.