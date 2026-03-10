Iran nudi slobodan prolaz kroz Hormuški moreuz državama koje protjeraju američke i izraelske ambasadore

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopćila je da bi arapskim i evropskim državama koje odluče protjerati ambasadore Sjedinjenih Američkih Država i Izraela bio omogućen slobodan prolazak kroz Hormuški moreuz.

Ovaj strateški morski prolaz, koji se nalazi između Irana te Ujedinjenih Arapskih Emirata i Omana, predstavlja ključni koridor za transport nafte iz Perzijskog zaljeva. Procjenjuje se da kroz ovaj uski prolaz prolazi oko petine ukupne svjetske nafte koja se prevozi morskim putem, zbog čega svaka prijetnja njegovom zatvaranju ili ograničenju izaziva ozbiljne potrese na globalnim energetskim tržištima.

Poruka Revolucionarne garde tumači se kao pokušaj Teherana da izvrši politički pritisak na pojedine države kako bi zauzele jasniji stav protiv Washingtona i Tel Aviva u trenutku kada sukob na Bliskom istoku dobija šire regionalne razmjere.

U posebnom saopćenju IRGC je poručio i da će Iran sam odlučiti kada će sukob biti okončan, odgovarajući na izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je ranije rekao da bi rat mogao uskoro završiti.

„Mi ćemo odrediti kraj rata“, poručili su iz iranske garde.

Najnovije poruke dolaze u trenutku pojačanih napetosti između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, nakon što su američke i izraelske snage pokrenule vojne operacije protiv iranskih ciljeva.

Predsjednik Trump te je operacije opisao kao nužne kako bi se neutralisali iranski raketni sistemi i bespilotne letjelice, tvrdeći da je Teheran planirao napade širom Bliskog istoka. Istovremeno je najavio nastavak vojnog pritiska dok Iran, kako je rekao, ne bude potpuno poražen, uz procjenu da bi sukob mogao biti kratkotrajan ukoliko iransko rukovodstvo bude primorano na povlačenje ili prekid vatre.

S druge strane, Iran pokušava pokazati da i dalje ima snažan utjecaj u regionu, posebno kada je riječ o kontroli strateških pomorskih ruta poput Hormuškog moreuza, jedne od najvažnijih tačaka svjetske trgovine energentima.