Italijani pišu: Demirović na radaru evropskog velikana?

RTV SLON
Foto: FS BiH

Prema navodima više italijanskih medija, predstavnici Juventusa borave u Njemačkoj, a u fokusu njihovog interesovanja je napadač Stuttgarta Ermedin Demirović. Kako piše Tuttosport, torinski klub prati njegovu formu i karakteristike igre, posebno sposobnost pokrivanja više pozicija u napadu, kao i fizičku snagu i intenzitet na terenu.

Isti izvor navodi da zasad nema zvaničnih pregovora, ali da su u toku preliminarni kontakti i tehnički razgovori. Interes Juventusa dolazi u trenutku kada se klub suočava s problemima u napadu zbog povreda Dušana Vlahovića i Arkadiusza Milika. Vlahović bi, prema procjenama, mogao odsustvovati do marta, dok je Milik pod znakom pitanja do kraja sezone.

Ranije su italijanski mediji pisali i da je u opcijama za napad bio i Edin Džeko, u vrijeme kada se govorilo o planovima stručnog štaba Juventusa.

Transferni rok u Italiji i Njemačkoj traje do 2. februara, pa je preostalo još malo vremena za eventualni dogovor. Demirović je nakon povrede u januaru postigao dva gola za Stuttgart u zvaničnim utakmicama.

