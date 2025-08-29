Izetbegović: Dodik me kontaktirao, ali ga ne smatram partnerom za dijalog

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović izjavio je nakon sjednice Predsjedništva stranke da ga je lider SNSD-a Milorad Dodik pokušao kontaktirati još u januaru, ali da ga ne smatra partnerom za politički dijalog.

„On je mene kontaktirao još u januaru, onda sa svojim partnerima iz Trojke koje, kako reče, unio u vlast, da bi razgovarao s nama. Ne bih rekao da će on biti partner za razgovor“, rekao je Izetbegović.

Naglasio je da SNSD kao stranka nije problematična, već da je uzrok krize Dodikov lični odnos i način vođenja politike.



„Ljudi iz SNSD su jedno društvo koje je sačinjeno od socijalista, socijaldemokrata… potpuno drugačije bi bilo da Dodik nije davao takt ovome svemu. On lično, njegova narav i njegov odnos krivi su za ovu situaciju“, kazao je Izetbegović, dodajući da će članovi SNSD-a prestati slijediti Dodikovu politiku onog trenutka kada njegov utjecaj oslabi.

Govoreći o koalicijskim kapacitetima SDA, istakao je da stranka uči na greškama iz prošlosti.



„Ranije sam znao kazati u ljutnji, u emociji – s kim mi nećemo. To je greška. Učimo na greškama“, rekao je.

Izetbegović je naglasio važnost dominacije politike SDA, podsjetivši na rezultate koje je, prema njegovim riječima, dala vladavina Fadla Novalića. Kritizirao je trenutnu vlast zbog, kako kaže, nedostatka iskustva i ozbiljnosti u pregovorima.



„Osam ili jedanaest stranaka se okupilo i ne znaju raditi posao, ima mnogo pripravnika u tim strankama… da uđu u pregovore sa Dodikom i Čovićem, nemaju šanse protiv njih“, istakao je lider SDA.

O mogućoj kandidaturi za Predsjedništvo BiH, Izetbegović je poručio da će odluku donijeti stranka.



„Što se tiče moje kandidature, to će biti odluka SDA. Ja nikad sebe nisam ni za što kandidirao… Spreman sam na sve, ako me zdravlje bude poslužilo“, rekao je.

Na kraju je izrazio uvjerenje da će SDA dominirati na Općim izborima iduće godine i preuzeti odgovornost za stabilizaciju države.



„SDA će dominantno pobijediti iduće godine, a onda će preuzeti jedno teško breme. Garantujem da imamo snage da zaustavimo negativne procese i vratimo stvari na pravu stranu“, naglasio je Izetbegović.