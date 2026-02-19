Izložba „Krila anđela“ Selme Hadžić 23. februara u BKC-u Tuzla

U Velikoj galeriji JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona u ponedjeljak, 23. februara, s početkom u 19 sati bit će otvorena izložba slika „Krila anđela“ autorice Selme Hadžić iz Doboja.

Riječ je o ciklusu radova velikog formata, pri čemu se svaka slika sastoji od dva dijela dimenzija 70×90 centimetara. Radovi su nastali kombinovanim tehnikama uz upotrebu savremenih materijala i svakodnevnih predmeta poput sprejeva, kanapa, papirnih posudica i perja. Kroz slojevitu strukturu i reljefne elemente autorica gradi vizuelne narative o anđelima i njihovim krilima.

Ciklus tematizira duhovno uzdizanje, iscjeljenje i slobodu duha, a prepoznatljiv je po upotrebi zlata i srebra te izraženoj simbolici. Hadžić ističe da je slikarstvo za nju i lični oblik terapije i duhovnog izraza.

Selma Hadžić rođena je u Doboju, a danas živi i radi u Minhenu. Izložba „Krila anđela“ prethodno je predstavljena publici u Doboju, gdje je autorica imala svoju prvu samostalnu izložbu.

Otvaranje u Tuzli zakazano je za 19 sati, a ulaz je slobodan.